µð¿Í¤Ï16Æü¡¢³ÚÅ·¤«¤é³¤³°FA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ¤¤¤¿Â§ËÜ¹·Âç¡Ê35¡Ë¤¬µð¿Í¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Â§ËÜ¤ÏÈ¬È¨¾¦¡Ê¼¢²ì¡Ë¡¢ »°½ÅÃæµþÂç¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é15¾¡¡Ê8ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¡¢µåÃÄ½é¤ÎÍ¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£14Ç¯¤«¤é¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ¥»°¿¶²¦¡¢ÍÞ¤¨¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿24Ç¯¤Ë¤Ï¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£NPB13Ç¯´Ö¤Ç373»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢120¾¡99ÇÔ48¥»¡¼¥Ö¡¢1804Ã¥»°¿¶¡¢ËÉ¸æÎ¨3.12¡£