¡¡Àîºê»Ô¤Î¼óÅÔ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç2020Ç¯8·î¡¢¥Ý¥ë¥·¥§¤ò»þÂ®268¥¥í¤Ç±¿Å¾¤·¡¢Á°Êý¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆÉ×ÉØ¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸Ä¿Í»ö¶È¼çÉ§ÅÄ²ÅÇ·Èï¹ð¡Ê56¡Ë¡áÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¡á¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÏÀ¹ðµá·º¸øÈ½¤¬16Æü¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò15Ç¯¤òµá·º¤·¤¿¡£È½·è¤Ï27Æü¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏÏÀ¹ð¤Ç¡Ö¾ïµ°¤ò°ï¤¹¤ë°Û¾ï¤Ê¹âÂ®ÅÙ¤Ç´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤Ïµ¯ÁÊ»þ¡¢´í¸±±¿Å¾ºá¤ÎÍ×·ï¤Î¤¦¤Á¡ÖË¸³²ÌÜÅª¡×¤òÅ¬ÍÑ¡£¤½¤Î¸å¡¢´í¸±±¿Å¾¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÍ½È÷ÅªÁÊ°ø¤È¤·¤Æ²á¼ºÃ×»àºá¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Â¾¡¢´í¸±±¿Å¾ºá¤ÎÍ×·ï¤Ë¡Ö¿Ê¹ÔÀ©¸æº¤Æñ¤Ê¹âÂ®ÅÙ¡×¤ò²Ã¤¨¤¿¡£