¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¤¬¥²¡¼¥È»î¸³¹ç³Ê¡¡Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ
¡¡ºòÇ¯11·î15Æü¤ÎÉðÂ¢ÌîS2Ãå¸å¡¢Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Ê2·î22Æü¡¢Åìµþ¥À¡¼¥È1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡Ê²´6¡áÌÚÂ¼¡¢Éã¥í¡¼¥É¥«¥Ê¥í¥¢¡Ë¤¬16Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó¤Ç¥²¡¼¥È»î¸³¤ò¼õ¤±¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¡£¼ÒÂæ¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á°Áö¤ÎÈ¯¿ÊÉÔÎÉ¡Ê½ÐÃÙ¤ì¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢È¯ÁöÄ´¶µºÆ¿³ºº¤ò²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Áö¸å¤ÏÊ¡Åç¸©¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÅ·±É¤ÇÄ´À°¤·¡¢7Æü¤ËÈþ±º¥È¥ì¥»¥ó¤Ëµ¢±¹¡£¥É¥Ð¥¤¤Î¥´¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥Þ¥¤¥ë¡ÊG2¡¢3·î28Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡¢¥À¡¼¥È1600¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÍ½È÷ÅÐÏ¿¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£