NVIDIA¤¬¡ÖGeForce RTX 5070 Ti¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¡×¤È¤ÎÊóÆ»¤Ë¥³¥á¥ó¥È
2026Ç¯1·î15Æü¡¢NVIDIA¤Î¥ß¥É¥ë¥ì¥ó¥¸¸þ¤±¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¡ÖGeForce RTX 5070 Ti¡×¤ÎÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·NVIDIA¤¬¡ÖÀ¸»º·ÑÂ³Ãæ¤À¤¬¼ûÍ×µÞÁý¤Çºß¸ËÉÔÂ¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Bericht: GeForce RTX 5070 Ti und RTX 5060 Ti 16 GB sollen eingestellt worden sein - Hardwareluxx
ASUS has stopped producing the NVIDIA RTX 5070 Ti and 5060 Ti 16GB, saying they've reached 'end of life'
https://www.engadget.com/gaming/pc/asus-has-stopped-producing-the-nvidia-rtx-5070-ti-and-5060-ti-16gb-saying-theyve-reached-end-of-life-162012253.html
'Demand for GeForce RTX GPUs is strong': Nvidia reportedly won't discontinue RTX 5070 Ti GPU | Tom's Guide
https://www.tomsguide.com/computing/hardware/demand-for-geforce-rtx-gpus-is-strong-nvidia-reportedly-wont-discontinue-rtx-5070-ti-gpu
1·î15Æü¡¢NVIDIA¤ÎÀ½Â¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¾®Çä¶È¼Ô¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦YouTuber¤ÎHardware Unboxed¤¬¡¢¡ÖNVIDIA¤¬¼Â¼ÁÅª¤ËRTX 5070 Ti¤ò»Ô¾ì¤«¤éÇÓ½ü¤·¤¿¡£ºÇÂç¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëASUS¤Ï¡¢¶¡µë¤ÎÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ö¼Â¾åRTX 5070 Ti¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤ÎÀ½Â¤¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÏÃ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°²èËÁÆ¬¤Ë¥Õ¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡ÖRTX 5070 Ti¤ÎÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¡×¤È¤âÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
The RTX 5070 Ti Has Been Killed Off - YouTube
¤³¤Î¾ðÊó¤ò¸µ¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡ÖRTX 5070 Ti¤ÎÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£Hardware Unboxed¤ÎÈ¯¸À¤Ë±è¤Ã¤Æ¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ïºß¸ËÉÊ¤ÎÀ¸»º¡¦½Ð²Ù¤¬²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀ¸»ºÄä»ß¡£NVIDIA¤ÏRTX 50¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂ¾¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢NVIDIA¤Ï¡ÖGeForce RTX GPU¤Î¼ûÍ×¤Ï·øÄ´¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÁ´SKU¤Î½Ð²Ù¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥á¥â¥ê¶¡µë¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤È¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¤Æ¥á¥â¥ê¶¡µë¤ÎºÇÂç²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¤ÎHardware Unboxed¤â¡ÖÊóÆ»¤Ë¤Ï¸í²ò¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖASUS¤¬¡¢NVIDIA¤¬RTX 5070 Ti¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ASUS¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢5070 Ti¤Î¶¡µëÎÌ¤¬¶Ë¤á¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«¼ÒÀ½5070 TiÀ½ÉÊ(Prime¤äTUF Gaming)¤òÀ¸»º½ªÎ»¾õÂÖ¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡¢NVIDIA¤Ï¸ø¼°¤Ë¡ØÁ´SKU¤ÎÀ¸»º·ÑÂ³¡Ù¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢5070 Ti¤¬À¸»º½ªÎ»¤äÀ½Â¤Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¾ì¤Ï¥á¥â¥ê¤ÎÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï1Ç¯¤ÇµÞ¾å¾º¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤äPC¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
