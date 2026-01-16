Ä²³è¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÄ²Æâ´Ä¶¥ê¥»¥Ã¥È¡ª¿©ÊªÁ¡°Ý¤É¤Ã¤µ¤ê¡Ø¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤À¤ì¡Ù¥ì¥·¥Ô3Áª
¤´¤Á¤½¤¦Â³¤¤ÎÍ¾±¤¤¬¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤³¤Îº¢¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤òÌ£Êý¤Ë¤·¤¿¡Ö¿©¤Ù¤ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤ª¤«¤é¡¦¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¡¦¤Ò¤¸¤¤ò»È¤Ã¤¿¡¢Ä²¤òÀ°¤¨¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°3¼ï¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥µ¥é¥À¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¼«Á³¤È±ÉÍÜ¥¢¥Ã¥×¡£ºî¤êÃÖ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌîºÚ¤¬ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë°ì»®¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ª¤«¤é¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÈÎ³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤Ä¤±¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊÌîºÚ¤È¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡¦Ìó360mlÊ¬¡Ë
À¸¤ª¤«¤é¡Ä¡Ä100g
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¡Ä1/3¡Á1/2¤«¤±
¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸4
Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤¶¤ë¤Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤Æ¤ª¤«¤é¤òÆþ¤ì¡¢Ç®Åò3¥«¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ë¡ÊÀµÌ£250g¡Ë¡£
¡Ê2¡Ë¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤òÌ©ÊÄ¤Ç¤¤ëÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ë¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¡¢¹á¤ê¤ò¤¦¤Ä¤¹¡£¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¢¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¢±ö¤òÆþ¤ì¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢¤ª¤«¤é¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
¥¢¥¹¥Ñ¥é¤È²¹¤¿¤Þ¤Î¥µ¥é¥À¤Ë
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡Ö¤ª¤«¤é¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡Ê¾åµ»²¾È¡Ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹¡Ä¡Ä5¡Á6ËÜ¡ÊÌó80g¡Ë
»ÔÈÎ¤Î²¹ÀôÍñ¡Ä¡Ä1¸Ä
¤µ¤ä¤¤¤ó¤²¤ó¡Ä¡Ä10ËÜ¡ÊÌó60g¡Ë
¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
ºî¤êÊý
¥¢¥¹¥Ñ¥é¤Ïº¬¸µ¤Î·ø¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤ê¡¢²¼¤«¤é3cm¤¯¤é¤¤¤ÎÈé¤ò¥Ô¡¼¥é¡¼¤Ç¤à¤¡¢Ä¹¤µ5cm¤ËÀÚ¤ë¡£¤¤¤ó¤²¤ó¤Ï¤Ø¤¿¤òÀÚ¤ê¡¢Ä¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¹ç¤ï¤»¤ÆÇ®Åò¤Ç2Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¡¢¿å¤±¤ò¤¤Ã¤ÆÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¥Ù¥Ó¡¼¥ê¡¼¥Õ¤ò»¶¤é¤·¡¢²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤«¤é¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò¤«¤±¤ë¡£¡¡
¡Ø¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
¥«¥ì¡¼¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤¤«¤»¤¿¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¡£
ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡¦Ìó250mlÊ¬¡Ë
¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¡Ä¡Ä1ÂÞ¡ÊÌó100g¡Ë
¤Ë¤é¡Ä¡Ä1/2Â«¡ÊÌó50g¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä1/4¤«¤±Ê¬
º½Åü¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¤´¤ÞÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥«¥ì¡¼Ê´¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
ºî¤êÊý
¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¤Ïº¬¸µ¤Î·ø¤¤ÉôÊ¬¤òÀÚ¤ë¡£¤Ë¤é¤ÏÄ¹¤µ¤òÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¹ç¤ï¤»¤ÆÇ®Åò¤Ç1Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¡¢¿å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿å¤±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ê¤ë¡£¤È¤â¤ËÄ¹¤µ2cm¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤éÊñÃú¤ÇºÙ¤«¤¯¹ï¤à¡£Ì©ÊÄ¤Ç¤¤ëÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢º½Åü¡¢±ö¡¢¤´¤ÞÌý¡¢¥«¥ì¡¼Ê´¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£
ÍÈ¤²ÌîºÚ¤Î¥µ¥é¥À¤Ë
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡Ö¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡Ê¾åµ»²¾È¡Ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¤ì¤ó¤³¤ó¡Ä¡Ä1/2Àá¡ÊÌó100g¡Ë
¤«¤Ü¤Á¤ã¡Ä¡Ä1/8¸Ä¡ÊÌó150g¡Ë
¤·¤·Åâ¿É»Ò¡Ä¡Ä6ËÜ
¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤ì¤ó¤³¤ó¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢°ì¸ýÂç¤ÎÍðÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤«¤Ü¤Á¤ã¤Ï¤ï¤¿¤È¼ï¤ò¼è¤Ã¤Æ²£È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢½Ä¤ËÉý1cm¤ËÀÚ¤ë¡£¤·¤·Åâ¤Ï¤Ø¤¿¤òÀÚ¤ê¡¢ÊñÃú¤Î¿ÏÀè¤Ç½Ä¤Ë1¡Á2ËÜÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌý¤ò¹â¤µ1cm¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ÆÃæ²¹¤ËÇ®¤·¡¢¤ì¤ó¤³¤ó¤È¤«¤Ü¤Á¤ã¤ò5¡Á6Ê¬ÍÈ¤²¤ÆÌý¤ò¤¤ë¡£Â³¤±¤Æ¤·¤·Åâ¤ò1Ê¬¤Û¤ÉÍÈ¤²¡¢Ìý¤ò¤¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¥â¥í¥Ø¥¤¥ä¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡Ø¤Ò¤¸¤¤ÎÃæ²ÚÉ÷¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
Æ¦ÈÄ¾ß¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤È¤´¤ÞÌý¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤È¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡¦Ìó270mlÊ¬¡Ë
²ê¤Ò¤¸¤¡Ê´¥Áç¡Ë¡Ä¡Ä15g
¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä1/4ËÜÊ¬
¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¡Ä1¤«¤±Ê¬
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
¤´¤ÞÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
Æ¦ÈÄ¾ß¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
ºî¤êÊý
¤Ò¤¸¤¤Ï¤µ¤Ã¤ÈÀö¤¤¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿å¤Ë20¡Á30Ê¬¿»¤·¤Æ¤â¤É¤·¡¢¿å¤±¤ò¤è¤¯¤¤ë¡£Ì©ÊÄ¤Ç¤¤ëÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢¤Í¤®¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¿Ý¡¢¤´¤ÞÌý¡¢Æ¦ÈÄ¾ß¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
Æ¦¤â¤ä¤·¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥µ¥é¥À¤Ë
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡Ö¤Ò¤¸¤¤ÎÃæ²ÚÉ÷¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡Ê¾åµ»²¾È¡Ë¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2¡Á3
ÂçÆ¦¤â¤ä¤·¡Ä¡Ä1ÂÞ¡ÊÌó200g¡Ë
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ä¡Ä1/4¸Ä
¥¢¥Ü¥«¥É¡Ä¡Ä1¸Ä
ºî¤êÊý
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¤Ø¤¿¤È¼ï¤ò¼è¤ê¡¢½Ä¤ËÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£Æ¦¤â¤ä¤·¤È¤È¤â¤ËÇ®Åò¤Ç1Ê¬¤Û¤É¤æ¤Ç¡¢¿å¤±¤ò¤¤ë¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï½Ä¤Ë¤°¤ë¤ê¤ÈÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¡¢¤Ò¤Í¤Ã¤ÆÈ¾Ê¬¤ËÊ¬¤±¤Æ¼ï¤ò¼è¤ê¡¢Èé¤ò¤à¤¤¤Æ1.5cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¤Ò¤¸¤¤ÎÃæ²ÚÉ÷¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤ò¤«¤±¤ë¡£
ÊÝÂ¸´ü´Ö
Ì©ÊÄ¤Ç¤¤ëÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤Ë¤¤¤ì¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÇÌó1½µ´ÖÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£
¼è¤êÊ¬¤±¤ë¤È¤¤Ï¡¢´¥¤¤¤¿À¶·é¤Ê¥¹¥×¡¼¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£º£Æü¤Î°ì»®¤«¤é¡¢¥µ¥é¥À¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸Cooking¡Ù2015Ç¯¥Ø¥ë¥·¡¼¥ì¥·¥Ô¤è¤ê¡Ë
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢±ÉÍÜ»Î¡£½÷»Ò±ÉÍÜÂç³Ø Ã»´üÂç³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¹áÀîÄ´ÍýÀ®²ÌÀìÌç³Ø¹»¤ÇÀ½²Û¤ò³Ø¤Ö¡£¡ÖÎÁÍý¡¦¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥×¥í½¸ÃÄ¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ê¥Ã¥ÄÂåÉ½¼èÄùÌò¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¹©É×¤ËÉÙ¤ó¤À¥ì¥·¥Ô¤¬¿Íµ¤¡£½ñÀÒ¡¢»¨»ï¡¢¹¹ð¡¢´ë¶È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌöÃæ¡£»îºî¡¦¸¦µæ¤ò½Å¤ÍÂ³¤±¡Öºî¤ë¤ÈÎÁÍý¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¡×¤ÈÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Ãø½ñ¤Ï100ºý¤òÄ¶¤¨¤ë¡£