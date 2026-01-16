55¡ó¤Î¼«Ì±µÄ°÷¤¬ÇÔËÌÍîÁª¡ª¡©²ò»¶Áªµó¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¡¸øÌÀÅÞÎ¥¤ì¤¬¼«Ì±Âç¾¡¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤¹¿¿¼ÂÌ£
Î©·ûÌ±¼ç¡Ü¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Î°ÒÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ò»Ù¤¨¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÁíÁªµó¤Î¾ðÀª¤â°ìÊÑ¡£ºÇ¿·¾ðÀª¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»Éô¤¬¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Önews every.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç²òÀâ¤·¤¿¡£
Î©·û¤Ï¾®Áªµó¶è¤Ç167µÄÀÊ¤Î°µ¾¡¡©
Æü¥Æ¥ìÀ¯¼£Éô´±Å¡¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÊ¿ËÜÅµ¾¼µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡½¡½
¡Ö¡ÊÁ°²ó2024Ç¯ÁíÁªµó¤Î¡Ë¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬¼«Ì±ÅÞÂ¦¤«¤é¸º¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞÂ¦¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê²¾Äê¤Ç¡ËÃ±½ã·×»»¤ò¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾®Áªµó¶è¤ÏÁ´Éô¤Ç132¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤ª¤è¤½55¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë72¿Í¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬µÕÅ¾¤µ¤ìÇÔËÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¡¢63¿Í¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡×
¾®Áªµó¶è¤Î¼«Ì±ÅÞ³ÍÆÀµÄÀÊ¤Ï77¸º¤Ã¤Æ60µÄÀÊ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÏÁ°²ó104µÄÀÊ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢63Áý¤¨¤ë¤È167µÄÀÊ¤Ç°µ¾¡¡£60¡Á70Áªµó¶è¤Ç¡¢ÅöÍî¤¬¥ª¥»¥í¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¡£¼¡ÅÀ¤ÎÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÅöÁª¤·¤¿ÂçÊªµÄ°÷¤ä¡¢¶¯¸Ç¤ÊÊÝ¼é²¦¹ñ¤Î¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤·¤«¡¢ÅöÁª¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦»î»»·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¸øÌÀÅÞÉ¼¤¬Íè¤ë¤«¡¢¸«Êý¤¬Ê¬¤«¤ì¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞµÄ°÷
¤¿¤À¡¢¡Ö½°µÄ±¡Áªµó¤ÏÈæÎãÉü³è¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÎµÄÀÊ¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Öº£²ó¤Î»î»»¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÃ±½ã·×»»¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ÏÁªµó¶è¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¿ËÜ¥¥ã¥Ã¥×¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞµÄ°÷¤Ï¡Ø¸øÌÀÅÞ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤¢¤ëÎ©·û¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµÄ°÷¤Ï¡Ø¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï26Ç¯¤â¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÉ¼¤¬¤¹¤Ù¤ÆÎ©·û¤ËÍè¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Å¤é¤¤¡Ù¤È¡¢¡Ê¿·ÅÞ¤Î¡Ë±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¾®Áªµó¶è¤Ç1¡Á2ËüÉ¼¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¸øÌÀÉ¼¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¤É¤¦Î®¤ì¤ë¤«¡¢ÁíÁªµó¤ÎÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ´Ø¸ý°ì´î¡Ë
