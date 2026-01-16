¥¢¥¸¥¢³ô¡¡ÂæÏÑTSMC¾å¾ìÍè¹âÃÍ¡¡¾å³¤³ô4ÆüÂ³Íî¡¢ETF¤«¤é²áµîºÇÂç¤Î»ñ¶âÎ®½Ð
¥¢¥¸¥¢³ô¡¡ÂæÏÑTSMC¾å¾ìÍè¹âÃÍ¡¡¾å³¤³ô4ÆüÂ³Íî¡¢ETF¤«¤é²áµîºÇÂç¤Î»ñ¶âÎ®½Ð
Åìµþ»þ´Ö11:11¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26897.28¡Ê-26.34¡¡-0.10%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 4104.93¡Ê-8.25¡¡-0.20%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 31155.79¡Ê+345.21¡¡+1.12%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4846.89¡Ê+49.34¡¡+1.03%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8891.60¡Ê+29.93¡¡+0.34%¡Ë
¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¹â°Â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£
ÂæÏÑ³ô¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¢TSMC·è»»¼õ¤±¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢¤¬Áí¤¸¤Æ¾å¾º¡£ÊÆ¹ñ¤ÈËÇ°×¶¨Äê¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â»Ô¾ì¿´Íý¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò20%¤«¤é15%¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£
È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»ºÂç¼êTSMC¤Ï1.6%¹â¡¢¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£Âè4»ÍÈ¾´ü·è»»¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊAI¥Öー¥à¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×³ÈÂç¤ÇÇä¾å¹â¤È½ãÍø±×¤¬»ÍÈ¾´ü¥Ùー¥¹¤Ç²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤¬ºÇÂç560²¯¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¶¯µ¤¸«ÄÌ¤·¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£¹¥·è»»¤ò¼õ¤±¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¤ä¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢UBS¤Ê¤ÉÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏTSMC¤ÎÌÜÉ¸³ô²Á¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£
´Ú¹ñ³ô¤ÏÏ¢Æü»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È³ô¼°µ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬°ú¤Â³¤ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å³¤³ô¤Ï4±Ä¶ÈÆüÂ³Íî¡¢Åö¶É¤Î²áÇ®ÍÞÀ©Á¼ÃÖ¤¬°ú¤Â³¤·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¼¥»¥ó¼è°ú½ê¤Ï¿åÍËÆü¤Ë¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿®ÍÑ¼è°ú¤ÎºÇÄã¾Úµò¶âÎ¨¤ò80%¤«¤é100%¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³ô¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¹âÃÍ·÷¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¿·¥ëー¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ´À°Çä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ³ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ô¾ì¤ÎÀª¤¤¤Ï²áÇ®¤·¤Æ¤ª¤ê²áÇ®´¶¤ò¼¨¤¹»Ø¿ô¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë93%¤Ë¾å¾º¡¢24Ç¯10·î°Ê¹ßºÇ¹â¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¹ñ²ÈÂâ¡×¤Ï¿·¥ëー¥ë¤ò¼õ¤±ÊÝÍ¤¹¤ëETF¤òÂçÎÌ¤ËÇäµÑ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¹ñ²ÈÂâ¤¬¹¥¤à¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î1¤Ä¤«¤éºòÆü29²¯¥É¥ë¤Î»ñ¶â¤¬Î®½Ð¡¢Î®½Ð³Û¤Ï2012Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ÉÀßÎ©°ÊÍèºÇÂç¡£
Íè½µ¤Ï19Æü¤ËÃæ¹ñGDP¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÈÀ¸»ºÄãÄ´¤Ë¤è¤êÂè4»ÍÈ¾´ü¤Ï¿ôÇ¯¤Ö¤êÄã¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢25Ç¯ÄÌÇ¯¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜÌÜÉ¸¡Ö5%Á°¸å¡×¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
19Æü¤Ë¤Ï12·î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡¢½»Âð²Á³Ê¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ¡¢¼º¶ÈÎ¨¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Íâ20Æü¤Ë¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Ç¤¢¤ë¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡£
Åìµþ»þ´Ö11:11¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26897.28¡Ê-26.34¡¡-0.10%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 4104.93¡Ê-8.25¡¡-0.20%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 31155.79¡Ê+345.21¡¡+1.12%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4846.89¡Ê+49.34¡¡+1.03%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8891.60¡Ê+29.93¡¡+0.34%¡Ë
¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¹â°Â¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£
ÂæÏÑ³ô¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡¢TSMC·è»»¼õ¤±¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢¤¬Áí¤¸¤Æ¾å¾º¡£ÊÆ¹ñ¤ÈËÇ°×¶¨Äê¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â»Ô¾ì¿´Íý¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤ËÂÐ¤¹¤ë´ØÀÇ¤ò20%¤«¤é15%¤Ë°ú¤²¼¤²¤¿¡£
È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»ºÂç¼êTSMC¤Ï1.6%¹â¡¢¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£Âè4»ÍÈ¾´ü·è»»¤ÏÀ¤³¦Åª¤ÊAI¥Öー¥à¤Ë¤è¤ë¼ûÍ×³ÈÂç¤ÇÇä¾å¹â¤È½ãÍø±×¤¬»ÍÈ¾´ü¥Ùー¥¹¤Ç²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ¤¬ºÇÂç560²¯¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¶¯µ¤¸«ÄÌ¤·¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£¹¥·è»»¤ò¼õ¤±¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¤ä¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¢UBS¤Ê¤ÉÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤ÏTSMC¤ÎÌÜÉ¸³ô²Á¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¡£
´Ú¹ñ³ô¤ÏÏ¢Æü»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È³ô¼°µ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬°ú¤Â³¤ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾å³¤³ô¤Ï4±Ä¶ÈÆüÂ³Íî¡¢Åö¶É¤Î²áÇ®ÍÞÀ©Á¼ÃÖ¤¬°ú¤Â³¤·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¼¥»¥ó¼è°ú½ê¤Ï¿åÍËÆü¤Ë¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿®ÍÑ¼è°ú¤ÎºÇÄã¾Úµò¶âÎ¨¤ò80%¤«¤é100%¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³ô¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¹âÃÍ·÷¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¿·¥ëー¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÄ´À°Çä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ³ô¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ô¾ì¤ÎÀª¤¤¤Ï²áÇ®¤·¤Æ¤ª¤ê²áÇ®´¶¤ò¼¨¤¹»Ø¿ô¤Ï12Æü¤Þ¤Ç¤Ë93%¤Ë¾å¾º¡¢24Ç¯10·î°Ê¹ßºÇ¹â¿å½à¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ö¹ñ²ÈÂâ¡×¤Ï¿·¥ëー¥ë¤ò¼õ¤±ÊÝÍ¤¹¤ëETF¤òÂçÎÌ¤ËÇäµÑ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¹ñ²ÈÂâ¤¬¹¥¤à¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î1¤Ä¤«¤éºòÆü29²¯¥É¥ë¤Î»ñ¶â¤¬Î®½Ð¡¢Î®½Ð³Û¤Ï2012Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¥ÉÀßÎ©°ÊÍèºÇÂç¡£
Íè½µ¤Ï19Æü¤ËÃæ¹ñGDP¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¹ñÆâ¼ûÍ×¤ÈÀ¸»ºÄãÄ´¤Ë¤è¤êÂè4»ÍÈ¾´ü¤Ï¿ôÇ¯¤Ö¤êÄã¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢25Ç¯ÄÌÇ¯¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜÌÜÉ¸¡Ö5%Á°¸å¡×¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
19Æü¤Ë¤Ï12·î¤Î¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢¹Û¹©¶ÈÀ¸»º¡¢½»Âð²Á³Ê¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÅê»ñ¡¢¼º¶ÈÎ¨¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Íâ20Æü¤Ë¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Ç¤¢¤ë¥íー¥ó¥×¥é¥¤¥à¥ìー¥È¤â¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¡£