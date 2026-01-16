°ËÌîÈø·Å¡¡¡È¥¥å¥ó¤È¤¯¤ë¡É¥¿¥¤¥×¤Î½÷ÀÁüÌÀ¤«¤·¥¹¥¿¥¸¥ªÂçº®Íð¡ÖÉáÄÌ¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¡ÖHey¡ªSay¡ªJUMP¡×¤Î°ËÌîÈø·Å¡Ê35¡Ë¤¬15Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×(ÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦45¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯¥²¥¹¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼ãÄÐÀé²Æ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¤À¤È¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤È¹¥¤ß¤Î½÷À¤òÊ¹¤«¤ì¤¿°ËÌîÈø¡£¡Ö¤¢¤¶¤È²Ä°¦¤¤¿Í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡MC¤Î¡ÖÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡×»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Î¤Ë¥¥å¥ó¤È¤¯¤ë¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡Öº£Æü¤â¼ãÄÐ¤µ¤ó¤¬¡ÈÈ±¤ÎÌÓ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃ»¤¯¤·¤¿¡É¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¥¥ã¥Ô¥¥ã¥ÔÏÃ¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤È¤«¸«¤ÆÁÇÅ¨¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤ëÌÌ¤È°ã¤¦²Ä°¦¤é¤·¤¤ÌÌ¤È¤«¸«¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Ë¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²óÅú¤Ë¼ãÄÐ¤Ï¥¿¥¸¥¿¥¸¡£»³Î¤¤Ï¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ë¿Í¤òÎº¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯ÉÝ¤µ¡×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£