¡Ö¤À¤ì!?¡×ÎëÌÚº½±©¡¢³¤³°Î¹¹Ô³Ú¤·¤à¶á±Æ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö¹¹¤Ë¤ªåºÎï¤Ë¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚº½±©¡Ê53¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¤·¡¢¤½¤Î¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤À¤ì!?¡×³¤³°Î¹¹Ô³Ú¤·¤àÎëÌÚº½±©¤Î¶á±Æ
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªÀµ·î»þ´ü¤Ë³¤³°½Ð¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢12Ëç¤ÎÎ¹¹Ô¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Þ¡¼¥é¥¤¥ª¥óÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ó¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤·¡¢¥ï¥¿¥·USJ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤¡¦¥µ¥ó¥º¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥ê¥ó¥°°û¤ó¤À¤·¾Ð Æ´¤ì¤ÎÜ¿»Ò¤Î¼Â¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏOS¥ï¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ç¤·¤¿yo!!!!!Â¾¤Ë¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢¥ï¥¿¥·¤Ë¤·¤Æ¤Ï½ÐÈ¯¤«¤éÄÁ¤·¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡Ê¤«¤Ê¤êÄÁÆ»Ãæ´ó¤ê¡Ë¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤³¤³¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¾Ð´é¤ÇÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¤¹¤ëÎëÌÚ¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÎ¹¤Ï¤¤¤¤¤Í¡£º£Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³½Ð¤«¤±¤è¤¦¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¯²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã!?¤À¤ì!?ÊÌ¿Íµé¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö¹¹¤Ë¤ªåºÎï¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤À¤ì!?¡×³¤³°Î¹¹Ô³Ú¤·¤àÎëÌÚº½±©¤Î¶á±Æ
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªÀµ·î»þ´ü¤Ë³¤³°½Ð¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢12Ëç¤ÎÎ¹¹Ô¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Þ¡¼¥é¥¤¥ª¥óÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤¿¤·¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ó¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤·¡¢¥ï¥¿¥·USJ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤·¡¢¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤¡¦¥µ¥ó¥º¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥ê¥ó¥°°û¤ó¤À¤·¾Ð Æ´¤ì¤ÎÜ¿»Ò¤Î¼Â¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏOS¥ï¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ç¤·¤¿yo!!!!!Â¾¤Ë¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢¥ï¥¿¥·¤Ë¤·¤Æ¤Ï½ÐÈ¯¤«¤éÄÁ¤·¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡Ê¤«¤Ê¤êÄÁÆ»Ãæ´ó¤ê¡Ë¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤á¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬¸ø³«¤·¤¿¶á±Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþ¤·¤¯²á¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã!?¤À¤ì!?ÊÌ¿Íµé¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡©¡×¡Ö¹¹¤Ë¤ªåºÎï¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ½¾ð¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£