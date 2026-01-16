¹âÌÜ¤ò¥Ä¥â¤Ã¤ÆÎ¢¥É¥é2Ëç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÎÇÜËþ¥²¥Ã¥È¡ª¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ëÆÃÂçÀèÀ©ÃÆ¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡º£»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÇÜËþ¤¬Îò»ËÅªÂç¾¡Íø¤ÎËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î15Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÇEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦ÆâÀî¹¬ÂÀÏº¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡¢Åì1¶É¤«¤éÁ¯Îõ¤ÊÇÜËþ¥¢¥¬¥ê¤òÈäÏª¡£¹âÌÜ¤ò¥Ä¥â¤Ã¤Æ¡¢Î¢¥É¥é2Ëç¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤¬²¦¼Ô¤Î¥Ä¥â¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹âÌÜ¡ªÎ¢¥É¥é2Ëç¡ª¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤ÎÇÜËþ¥Ä¥â
¡¡Âè1»î¹ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÆó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¼ó°Ì¡¦EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡£¤¹¤ë¤ÈÆâÀî¤â¡¢¤³¤ÎÀª¤¤¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾è¤Ã¤¿¡£Âè1¥Ä¥â¤Î»þÅÀ¤ÇÌÌ»Ò¤¬2¤Ä´°À®¡£¤µ¤é¤ËÀÖ5Åû¡¦5Åû¤¬¿ýÆ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥ê¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¥Æ¥ó¡£¤µ¤é¤Ë3½äÌÜ¡¢4º÷¤ò°ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¥½¥¦¥º¤¬1¡¦2¡¦3¡¦4¡¦5¡¦7¡¦8º÷¤È¸Ç¤Þ¤ê¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£¤ÎÆâÀî¡¢º£¤ÎEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¤Ê¤éÁÇÄ¾¤ËÂÇ¤Æ¤Ð¤É¤ó¤É¤ó¤È¼ê¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£5½äÌÜ¡¢ÆâÀî¤Ï9º÷¤ò°ú¤¤¤ÆÊ¿ÏÂ¡¦ÀÖ¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¤µ¤é¤Ë¹âÌÜ¤Î6º÷¤ò¥Ä¥â¤ì¤Ð°ìµ¤ÄÌ´Ó¤â¤Ä¤¯Àä¹¥·Á¤À¡£ÌÂ¤ï¤ºÆâÀî¤Ï¥ê¡¼¥Á¡£¤½¤·¤Æ10½äÌÜ¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿6º÷¤ò¥Ä¥â¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¿ýÆ¬¤À¤Ã¤¿5Åû¤¬Î¢¥É¥é¤Ë²½¤±¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦°ìµ¤ÄÌ´Ó¡¦ÀÖ¡¦Î¢¥É¥é2¤Î8ËÝ¤ÇÇÜËþ¤Ë¤Þ¤Ç¾º³Ê¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÌÜ¤Î¥Ä¥â¤ÇÎ¢¥É¥é¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¤Þ¤Ç¤Î4ËÝ¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢ÇÜ¤Î8ËÝ¤È¤¤¤¦·àÅªÅ¸³«¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ë¥¢¥¬¥ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬À¤³¦²¦¼Ô¡×¡Ö²Ð»³ÇúÈ¯¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
