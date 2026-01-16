Ê¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¤¬É½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó 2026 No.3¡×ËÜÆüÈ¯Çä
¡Ú¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó 2026 No.3¡Û 1·î16Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§460±ß
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï»¨»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥¬¥ó¥¬¥ó 2026 No.3¡×¤òËÜÆü1·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï460±ß¡£
¡¡É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÊ¡°æÍüè½²Ú¤µ¤ó¡£ÆÃÊÌÉÕÏ¿¤È¤·¤ÆÊ¡°æ¤µ¤ó¤Î¥½¥íDVD¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´¬Ãæ¤È´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¥¬ー¥ë¥º2026¡×¤ÈÂê¤·¡¢½í¤Î¤ó¤µ¤ó¡¢ÆüÈæÃ«Ë¨´Å¤µ¤ó¡¢Å·ÀîÀ±²Æ¤µ¤ó¡¢µÈ°æ¤·¤¨¤ë¤µ¤ó¡¢ÂçÂíº»Íå¤µ¤ó¡¢°É¿Î¤ß¤ë¤µ¤ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡´¬Æ¬¥«¥éー¤Ï¡¢¿·Ï¢ºÜ¡Ö¿ì¤Ã¤¿²Ú¤Ë¤Ï¥¦¥é¤¬¤¢¤ë¡×¡£¥»¥ó¥¿ー¥«¥éー¤Ë¤Ï¡ÖMURCIÉLAGO-¥à¥ë¥·¥¨¥é¥´-¡×¡¢¡ÖåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£