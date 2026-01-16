Âç´Û»ÔÃæ¿´Éô¤Î·úÊª¤Ç²Ð»ö¡¡½»¿Í¤Î60Âå½÷À¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°Ãæ¡¡½©ÅÄ
16Æü¸áÁ°¡¢Âç´Û»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë3³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»¿Í¤Î½÷À1¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÚ²°¹°¼ùµ¼Ô
¡ÖÂç´Û»ÔÃæ¿´Éô¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¤Ç¤¹¡£·úÊª¤«¤é±ì¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¹â¤¯Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç´Û»Ô¸æÀ®Ä®¤Ë¤¢¤ë3³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤Î2³¬ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢16Æü¸áÁ°9»þ48Ê¬¡¢ÎÙ¤Î²ñ¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡Ö¹õ¤¤±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·úÊª¤Ë1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤ë60Âå¤Î½÷À¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏJRÂç´Û±Ø¤«¤éÆîÅì¤Ë350¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Ï¼«Å¾¼ÖÅ¹¤À¤Ã¤¿·úÊª¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬½÷À¤Î¹ÔÊý¤òÁÜ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÃËÉ¤È²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£