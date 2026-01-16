NBA¤Î²¤½£¿Ê½Ð·×²è¤Ë¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¡É¡Ä¥æー¥í¥êー¥°¤¬NBA¤ËË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼¨º¶
¡¡NBA¤ÎÌ¤ÍèÍ½ÁÛ¿Þ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÊÄ½¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¥èー¥í¥Ã¥Ñ¿Ê½Ð·×²è¡£¶áÇ¯¤ÏµåÃÄ¤Î¹ñºÝ²½¤äÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¶¥Áè¤Î·ã²½¤¬Ãø¤·¤¯¡¢¥êー¥°¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¯²¤½£¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥·¥ë¥Ðー¤Î¹½ÁÛ¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¡ØEurohoops¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æー¥í¥êー¥°¤ÏNBA¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢NBA¤¬¥æー¥í¥êー¥°¤ËÄ¹´ü¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¤È¡ÖNBA¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë²ÄÇ½À¤òÀµ¼°¤ËÄÌÃ£¤·¤¿¡£¥æー¥í¥êー¥°¤ÏÀè½µ¡¢NBA¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷ÉÕ¡£¤Þ¤¿¡¢A¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡Ê¡á³ô¼ç¥¯¥é¥Ö¡Ë¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥æー¥í¥êー¥°¤ÎÁ´µåÃÄ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆâÍÆ¤òÄÌÃ£¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥æー¥í¥êー¥°¤Ï¸½ºß¡¢Ä¹´ü¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä13¤Î³ô¼ç¥¯¥é¥Ö¤ÈA¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥»¥ó¥¹¹¹¿·¤Î·ÀÌó´ü¸Â¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥æー¥í¥êー¥°¤Î³ô¼ç¥¯¥é¥Ö¤¬ÀßÄê¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥È°Õ»×É½ÌÀ¤ÎÄùÀÚ¤Ï1·î15Æü¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥æー¥í¥êー¥°¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢NBA¤Ï¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Êー¤¬²Æ¤Î¥ª¥Õ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ²¤½£¤ËÉë¤¡¢¸½ÃÏ¤ÎÌ¾ÌçµåÃÄ¤äÅê»ñ²ñ¼Ò¤È²ñÃÌ¤Î¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢NBA¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç¤Ï¥æー¥í¥êー¥°¤È¤ÎÂç¤¤Ê¾×ÆÍ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥æー¥í¥êー¥°¤¬¾ïÀßµåÃÄ¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¡¢ASVEL¤Î4µåÃÄ¡£¤À¤¬¡¢¡ØBasketNews¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬10Ç¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë·èÄê¤ò¤·¡¢1·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¼êÂ³¤¤ò´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±äÄ¹¤ËÁ°¸þ¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï½ðÌ¾Ì¤Î»¤Ç¡¢´ü¸Â±äÄ¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡ØEurohoops¡Ù¤Ï¡¢¥æー¥í¥êー¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¡È°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆæ¤ÎÂ¸ºß¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥êー¥É¤ÏºòÇ¯²Æ¤ËNBA¤È²ñÃÌ¤·¤¿µåÃÄ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢²ñÄ¹¤Î¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£ー¥Î¡¦¥Ú¥ì¥¹¤Ï°ÊÁ°¡ÖNBA¤ÇÀï¤¦¥Þ¥É¥êー¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ASVEL¤âNBA¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹½ÁÛ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Ä¹¤é¤¯»²Àï¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤À¡£Æ±µåÃÄ¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿¥È¥Ëー¡¦¥Ñー¥«ー¤¬¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñー¥«ー¤ÏNBA¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¿Ê½Ð¤Ë¤ª¤±¤ë²Í¤±¶¶¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØBasketEurope¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ASVEL¤â²ñµÄ¸å¡¢¥æー¥í¥êー¥°»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ASVEL¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡¢¥æー¥í¥êー¥°¤ÎÄ¹´ü·×²è¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢NBA¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤ØÂÐ¤¹¤ë´°Á´¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ÏÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²¾¤Ë¡¢Ì¤·ÀÌó¤Î4µåÃÄÁ´¤Æ¤¬·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ì¤Ð¡¢NBA¤Î¥èー¥í¥Ã¥Ñ¿Ê½Ð·×²è¤ÏÉôÊ¬Åª¤ÊÊý¸þÅ¾´¹¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£°ìËÜ¤ÎÄÌÃ£¤Ë¤è¤ê¶ÛÄ¥´¶¤òÁý¤·¤¿¥æー¥í¥êー¥°¤ÈNBA¡£NBA¤ÎÈ¿±þ¤ä¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
Ê¸¡áMeiji