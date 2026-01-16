NCAAÃË»Ò¡ÈÅÀº¹Áàºîµ¿ÏÇ¡É¤Ç26¿Íµ¯ÁÊ¡ÄCBAÈ¯¤ÎÅÒÇî¥¹¥ー¥à¤¬ÊÆÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¤Ë¤âÇÈµÚ
¡¡¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®¸¡»¡Åö¶É¡Ê¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢ÅìÉôÃÏ¶è¡Ë¤Ï1·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢ÅÒÇîÌÜÅª¤Ç»î¹ç¤ÎÅÀº¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¡×¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢26¿Í¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÉÔÀµ¥¹¥ー¥à¤ÏNCAA¡ÊÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡Ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥óIÃË»Ò¤Î»î¹ç¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â17¹»¡¢39¿Í°Ê¾å¤ÎÂç³ØÁª¼ê¡¢29»î¹ç°Ê¾å¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¤È¤Ï¡¢»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÒÇî¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤ëÅÀº¹¡Ê¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¡Ë¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¸Î°Õ¤ËÆÃÄê¤Î¥×¥ìー¤ò¹Ô¤¦¹Ô°Ù¤ò»Ø¤¹¡£½ªÈ×¤Ç¤ÎÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤ä¾Ã¶ËÅª¤Ê¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÀº¹¤ò¹¤²¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏµÍ¤á¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤ÇÅÒÇîÂ¦¤ËÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤¬Åµ·¿Îã¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸¡»¡Åö¶É¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥¹¥ー¥à¤Ï2022Ç¯9·î¤´¤í¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Åö½é¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÃË»Ò¥×¥í¥êー¥°¡ÊCBA¡Ë¤Î»î¹ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÅÒÇîÁàºî¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ëー¥×¤¬¡¢¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ø¤ÈÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤ÏÂç³ØÁª¼ê¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢1»î¹ç¤¢¤¿¤ê1Ëü¥É¥ë¤«¤é3Ëü¥É¥ë¤Î¶âÁ¬¤òÄó¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÅÒÇî¤ËÍÍø¤È¤Ê¤ë»î¹çÅ¸³«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ç¤Ï¡¢ÅÒÇîÂ¦¤¬ÉÔÀµ¤ÎÈ¯³Ð¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¶È¼Ô¤ä¸ýºÂ¤ËÅÒ¤±¶â¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹çË¡²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´Ä¶¤¬·ë²ÌÅª¤ËÉÔÀµ¤Î¸¡ÃÎ¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¯ÁÊÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸µNCAAÁª¼ê¤¬Ê£¿ô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÁÜºº»ñÎÁ¤ÎÃæ¤Ç¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿Âç³Ø¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ýー¥ëÂç³Ø¡¢¥Õ¥©ー¥À¥àÂç³Ø¡¢¥Æ¥å¥ìー¥óÂç³Ø¡¢¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹Âç³Ø¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¡¢¥¢¥Ó¥êー¥ó¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥óÂç³Ø¡¢¥¢¥é¥Ð¥Þ½£Î©Âç³Ø¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÂç³Ø¤ä¥Áー¥à¤¬ÁÈ¿¥Åª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÇÄê¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸ÄÊÌ»ö°Æ¤È¤·¤ÆÁÜººÂÐ¾Ý¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢NCAAÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢ÅÒÇî¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿ÅÀº¹Áàºî¤ò¤á¤°¤ê¡¢Âç³ØÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤¬Åö¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿»öÎã¤¬¼ÂºÝ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢NCAA¤Ï¶¥µ»¤Î¸øÀµÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥§ー¥Ó¥ó¥°¤òÌÀ³Î¤Ë¶Ø¤¸¡¢µ¬Â§À°È÷¤äÁª¼ê¶µ°é¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Îµ¯ÁÊ¤Ï¡¢Âç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÈÅÒÇî¤ò½ä¤ëÌäÂê¤¬¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é·«¤êÊÖ¤·»ÊË¡¤Î¾ì¤ÇÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë»ö°Æ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡NCAA¤Ïº£²ó¤Îµ¯ÁÊ¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¶¥µ»¤Î¸øÀµÀ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÏÂç³Ø¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÁÜººÅö¶É¤Ø¤Î¶¨ÎÏ»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢³ÆÂç³Ø¤ä¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤è¤ëÆâÉôÄ´ºº¡¢Áª¼ê¤Ø¤Î½èÊ¬¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ÎºöÄê¤Ê¤É¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ïµ¯ÁÊÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÛÈ½¤òÄÌ¤¸¤¿»ö¼ÂÇ§Äê¤äÍºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î·º»öÀÕÇ¤¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë³ÎÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢CBA¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅÒÇî¥¹¥ー¥à¤¬¡¢NCAA¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥óIÃË»Ò¤Ë¤Þ¤ÇÇÈµÚ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡¢Âç³Ø¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¶¥µ»´Ä¶¤ÈÅÒÇî¤ò½ä¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛNCAA¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2025·è¾¡¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü