¥Ï¥êー¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.¡Ù¥ê¥êー¥¹
¡¡¥Ï¥êー¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤¬¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.¡Ù¤ò3·î6Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆËÜºî¤Î¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¥Ï¥êー¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤¬ÆüËÜ¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿ºÇ¹âÄ¬¤ÎÇ®¶¸¡¡One Direction¤Î³Ú¶Ê¤âÈäÏª¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿ー¤ÎÉ÷³Ê°î¤ì¤ë°ìÌë¡Ë
¡¡Ìó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ï¡¢12¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£Á°ºî¡ØHarry¡Çs House¡Ù¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥¥Ã¥É¡¦¥Ïー¥×ー¥ó¤ò¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë