NIKE Japan¡Ö¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤Ê¡×¡¡»³ËÜÍ³¿¤ÎÍèÆü¥Èー¥¯¥·¥çー³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·È¿¶ÁÂ³¡¹¡¡¡Ö¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿½¤·¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡NIKE Japan¤¬1·î12Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹½êÂ°¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¤ÎÍèÆü¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ú1.24¡ÛWINNER¡ÇS MIND »³ËÜÍ³¿¥Èー¥¯¥·¥çー¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¿¶¤ê¤«¤Ö¤ë»³ËÜ¤Î¼Ì¿¿¡£¥Èー¥¯¥·¥çー¤ÏÃêÁªÀ©¤Ç¡¢1·î24Æü¸áÁ°9»þ¤Ë¸¶½É¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£NIKE Japan¤Ï¡Ö¤¢¤ÎMVP¤¬¡¢NIKE HARAJUKU¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£À¤³¦Åª¾¡¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤äÁªÂò¤È¤Ï¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤Ê¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏX¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï¿½¤·¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡×¡Ö¤³¤ó¤Êµ¡²ñ¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤«¤é±þÊç¤·¤Æ¤ß¤¿¡×¡Ö¤¨¤¨¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÄ«Áá¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ«£¹»þ¤«¤é¤Ã¤Æ¡ÄÁá¤¹¤®¥ï¥í¥¿¡×¤È³«ºÅ»þ´Ö¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£