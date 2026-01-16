¤¹¤´Ö»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¡ªÆ»¶ñ¤âÃåÂØ¤¨¤âÉÔÍ×¡ª¤ª¤Ê¤«¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡¢1¤Ä¤Î´ÊÃ±¤ÊÊýË¡
Âç¿Í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÂÎ½Å¤è¤ê¤â¸«¤¿ÌÜ¡ª¡Ý20kg¤ò³ð¤¨¤¿5»ù¤ÎÊì¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È
5¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹20kg¤ò³ð¤¨¤¿¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊì¤µ¤ó¡×¤³¤È¡¢¤Ë¡¼¤è¤ó¤µ¤ó¡£
²È»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ËË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»éËÃ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ä¹Ô¤ÎATM¤Ç¡Ö²èÌÌ¤Ë¤â¤Î¤òÃÖ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦É½¼¨¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·è°Õ¡£
¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¡¢»þ´Ö¤â¤«¤±¤º¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¡Ü¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¡×¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÎ·¿¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¡¢20kg¤Î»éËÃ¤ò¤Á¤®¤ê¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤Ë¡¼¤è¤óÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊì¤µ¤ó¡¢20kg¤Î»éËÃ¤ò¤Á¤®¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡£ ¥Þ¥Í¤¹¤ë¤À¤±5Æü´ÖÁé¤»¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£5Æü´ÖÁé¤»¥×¥í¥°¥é¥à
»éËÃ¤ò¤Á¤®¤ë¥Á¥ê¥Ä¥â¶Ú¥È¥ì
¤è¤¦¤·¡¢¶Ú¥È¥ì´èÄ¥¤ë¡ª¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Â³¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤ä¤ëµ¤½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¤Ö¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Á¤Ó¤Ã»Ò¤¿¤Á¡£
¤Ç¤¤ó¡£
¤¸¤ã¤¢¿²¤ëÁ°¤Ë¡Ä¡Ä¡ª¡¡¿²Íî¤Á¡£
¥¸¥à¤ä¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë»þ´Ö¤µ¤¨¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¶Ú¥È¥ì¤ä±¿Æ°¤Ã¤Æ°Õ³°¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¹â¤¤¡ª
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡ª
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌµÍý¤Ê¤Î¤«¡©
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¥É¥í¡¼¥¤¥ó¤Ç¤¹
5Æü´Ö¤ªÊ¢±ú¤Þ¤»¤È¤¯¤À¤±¡ª
¢£¥É¥í¡¼¥¤¥ó¤Î²¿¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡Ä
´ÊÃ±¡¢¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢Æ»¶ñ¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢ÃåÂØ¤¨¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£
¤ªÊ¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ±ú¤Þ¤¹¤À¤±¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Þ¥Ã¥¹¥ë¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡Ú»éËÃ¤òÇ³¾Æ¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¡Û¡¢¤³¤ì¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª¡¡
Step1¡¡¥³¥ë¥»¥Ã¥È¶Ú¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
»ÒµÜ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢»ÑÀª¤òÀµ¤·¤ÆÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤Þ¤ï¤ê¡õ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤¢¤¿¤ê¡¢¼ê¤ò¹ø¤ËÅö¤Æ¤¿¤È¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¥³¥ë¥»¥Ã¥È¶Ú¡ÊÊ¢²£¶Ú¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ò°Õ¼±¡ª
Stpe2¡¡¥³¥ë¥»¥Ã¥È¶Ú¤Ç¤ªÊ¢¤ò±ú¤Þ¤¹
¼«Æ°¥É¥¢¤ÎÈâ¤ò¥°¡¼¥Ã¤ÈÊÄ¤¸¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ý¤«¤éÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤ªÊ¢¤ò±ú¤Þ¤»¤Þ¤¹¡£¥³¥ë¥»¥Ã¥È¶Ú¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Step3¡¡Â©¤òÅÇ¤¤¤Æ¤Ú¤¿¤ó¤³¥¡¼¥×
¤ªÊ¢¤ò±ú¤Þ¤»¤¿¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤é¤ËÂ©¤òÅÇ¤Â³¤±¤Æ¼«Æ°¥É¥¢¤ò¤¤Ä¤¯ÊÄ¤á¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ò±ú¤Þ¤»¤¿¤Þ¤ÞÉ¡¤«¤éÂ©¤òµÛ¤¦¢ª¸ý¤ÇÂ©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¸Â³¦¤Þ¤Ç¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤ë¡¢¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÊ¢¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¹ø¤¬¶Ê¤¬¤ë¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹
¥É¥í¡¼¥¤¥ó¤ò´èÄ¥¤ë¤È¤ªÊ¢¤Î¤¯¤Ó¤ì¤¬·ãÊÑ¤·¤Þ¤¹¡ª
µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤ä¤ë¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤ë²¿²ó¤â¤ä¤ë¡ª
¢£±¿Æ°¤Ï¥Á¥ê¥Ä¥â¤¬Âç»ö
¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤È¤«¶Ú¥È¥ì´èÄ¥¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¿¤¤¤·¤ÆÂ³¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡Ë¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â1²ó1Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ç¤¤ë±¿Æ°¤ò¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤ä¤ë¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¡£
ÆÃ¤Ë¥É¥í¡¼¥¤¥ó¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÊ¢¤¬±ú¤ß¤Þ¤¹¡ª
Ãø¡á¤Ë¡¼¤è¤ó¡¿¡Ø¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÊì¤µ¤ó¡¢20kg¤Î»éËÃ¤ò¤Á¤®¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤ß¤¿¡£ ¥Þ¥Í¤¹¤ë¤À¤±5Æü´ÖÁé¤»¥×¥í¥°¥é¥à¡Ù