ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿§µ¤Éº¤¦¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê°ÜÆ°Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È①～③
¢£¥¯¥ë¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Î¼«»£¤ê¤òÅº¤¨¤Æ»£±Æ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤¿ÌÚÂ¼
ÌÚÂ¼¤Ï¡Öº£Æü¤Î»£±Æ¤â¡¢¿§¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¥¯¥ë¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÇÌÚÂ¼¤Ï¡¢Á°È±¤òÊ¬¤±¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ´é¤ò·¹¤±¡¢¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤«¤é¤ÏÀ¡¤ó¤ÀÎ®¤·ÌÜ¤¬¥¥é¥ê¡£¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤«¤é¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ó¤¿¼ó¶Ú¤ä¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÈ©´¶¤Þ¤Ç¹îÌÀ¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥â¥Î¥¯¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÌÚÂ¼¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¤Ê¤«¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£