ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á16ÆüÁ°°ú¤±¡¢£Ó£Í£ÔÄãÃºÁÇ¡¢ÌîÂ¼£Ó£ÐÇÛµ®¤¬¿·¹âÃÍ
¡¡16ÆüÁ°¾ì¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢ETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°ÆüÈæ27.4¡ó¸º¤Î1688²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±20.4¡ó¸º¤Î1200²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¶È³¦²þ³×¸·Áª£Å£Ô£ÆÃÏ¶ä <395A> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡£Æ£Ô£Ó£Å¥Ö¥ë¥µ¡¦¥Þ¥ìー¥·¥¢ <1560> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Î£Ï£Ô£Å£ÓÅì¾Ú£Ò£Å£É£Ô <2066> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡£Ó¡õ£Ð¡¡£µ£°£°¡¡ÇÛÅöµ®Â²»Ø¿ô <364A> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°ÇÛÅöµ®Â² <2236> ¤Ê¤É60ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡££×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡Å·Á³¥¬¥¹¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1689> ¡¢Åì¾Ú£Ò£Å£É£Ô¥¤¥ó¥Ðー¥¹£Å£Ô£Æ <2094> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô´Ú¹ñ£Ë£Ï£Ó£Ð£É¡¦¥Ù¥¢ <2034> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ø¿ô¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1685> ¤¬3.29¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡»º¶ÈÍÑ¶âÂ° <1686> ¤Ï3.40¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬235±ß°Â¤ÈµÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â813²¯3900Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°°ú¤±»þÅÀ¤ÎÊ¿¶Ñ1031²¯4900Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÄãÄ´¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬91²¯8700Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬68²¯1400Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬62²¯6600Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬60²¯8700Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬59²¯2100Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï¶È³¦²þ³×¸·Áª£Å£Ô£ÆÃÏ¶ä <395A> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡£Æ£Ô£Ó£Å¥Ö¥ë¥µ¡¦¥Þ¥ìー¥·¥¢ <1560> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Î£Ï£Ô£Å£ÓÅì¾Ú£Ò£Å£É£Ô <2066> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£Ó¡¡£Ó¡õ£Ð¡¡£µ£°£°¡¡ÇÛÅöµ®Â²»Ø¿ô <364A> ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°ÇÛÅöµ®Â² <2236> ¤Ê¤É60ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡££×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡Å·Á³¥¬¥¹¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1689> ¡¢Åì¾Ú£Ò£Å£É£Ô¥¤¥ó¥Ðー¥¹£Å£Ô£Æ <2094> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô´Ú¹ñ£Ë£Ï£Ó£Ð£É¡¦¥Ù¥¢ <2034> ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡¥¨¥Í¥ë¥®ー»Ø¿ô¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷ <1685> ¤¬3.29¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢£×£é£ó£ä£ï£í£Ô£ò£å£å¡¡»º¶ÈÍÑ¶âÂ° <1686> ¤Ï3.40¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤¿¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬235±ß°Â¤ÈµÞÍî¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£ÔÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â813²¯3900Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¤¿¤À¡¢ÇäÇãÂå¶â¤Ï²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÁ°°ú¤±»þÅÀ¤ÎÊ¿¶Ñ1031²¯4900Ëü±ß¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤êÄãÄ´¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬91²¯8700Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬68²¯1400Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬62²¯6600Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬60²¯8700Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬59²¯2100Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹