Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡áÃÍ²¼¤¬¤êÍ¥Àª¡¢¥Ý¥¹¥×¥é¤¬S¹â
¡¡16ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô199¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô368¤È¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Ð£ï£ó£ô£Ð£ò£é£í£å<198A>¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£¥¢¥ß¥¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<2195>¡¢£Ö£Á£Ì£Õ£Å£Î£Å£Ø<4422>¤Ï°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ÈÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥°¥ëー¥×<156A>¡¢¥¿¥¹¥¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<166A>¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥¹¥±ー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<186A>¡¢ÇîÅ¸<2173>¡¢¥¸¥§¥¤¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3063>¤Ê¤É21ÌÃÊÁ¤ÏºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡££È£í£ã£ï£í£í<265A>¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º<4260>¡¢¥¤ー¥Ç¥£ー¥Ôー<7794>¡¢¥¹¥êー¡¦¥Ç¥£ー¡¦¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹<7777>¡¢£Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï<7138>¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¾å°Ì¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹<373A>¡¢£Ä£å£ì£ô£á－£Æ£ì£ù¡¡£Ð£è£á£ò£í£á<4598>¡¢¥Ð¥ë¥ß¥åー¥À<6612>¤¬ºòÇ¯Íè°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ²½³Ø<9227>¡¢£Ä£å£æ¡¡£ã£ï£î£ó£õ£ì£ô£é£î£ç<4833>¡¢¥¢¥¤¥É¥Þ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<7373>¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¢ー¥Ä<4412>¡¢£î£ï£ô£å<5243>¤ÏÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¾å°Ì¤ËÇä¤é¤ì¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Ð£ï£ó£ô£Ð£ò£é£í£å<198A>¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£¥¢¥ß¥¿¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<2195>¡¢£Ö£Á£Ì£Õ£Å£Î£Å£Ø<4422>¤Ï°ì»þ¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤ÈÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥°¥ëー¥×<156A>¡¢¥¿¥¹¥¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<166A>¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥¹¥±ー¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<186A>¡¢ÇîÅ¸<2173>¡¢¥¸¥§¥¤¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3063>¤Ê¤É21ÌÃÊÁ¤ÏºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡££È£í£ã£ï£í£í<265A>¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º<4260>¡¢¥¤ー¥Ç¥£ー¥Ôー<7794>¡¢¥¹¥êー¡¦¥Ç¥£ー¡¦¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹<7777>¡¢£Ô£Ï£Ò£É£Ã£Ï<7138>¤ÏÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¾å°Ì¤ËÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹<373A>¡¢£Ä£å£ì£ô£á－£Æ£ì£ù¡¡£Ð£è£á£ò£í£á<4598>¡¢¥Ð¥ë¥ß¥åー¥À<6612>¤¬ºòÇ¯Íè°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ²½³Ø<9227>¡¢£Ä£å£æ¡¡£ã£ï£î£ó£õ£ì£ô£é£î£ç<4833>¡¢¥¢¥¤¥É¥Þ¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<7373>¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¢ー¥Ä<4412>¡¢£î£ï£ô£å<5243>¤ÏÃÍ²¼¤¬¤êÎ¨¾å°Ì¤ËÇä¤é¤ì¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹