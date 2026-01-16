ETFÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡á16ÆüÁ°°ú¤±
¡¡16ÆüÁ°°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â¡¡Áý²ÃÎ¨(¡ó)¡¡¡¡¡¡³ô²Á
£±. <1570> Æü·Ð¥ì¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡ 81339¡¡¡¡ -19.3¡¡¡¡¡¡ 49210
£². <1542> ½ã¶ä¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9670¡¡¡¡ -63.7¡¡¡¡¡¡ 42770
£³. <1357> Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡9187¡¡¡¡ -31.9¡¡¡¡¡¡¡¡5052
£´. <1540> ½ã¶â¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6867¡¡¡¡ -41.8¡¡¡¡¡¡ 22300
£µ. <1458> ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡6814¡¡¡¡¡¡-8.4¡¡¡¡¡¡ 58430
£¶. <1321> ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡6266¡¡¡¡ -19.6¡¡¡¡¡¡ 55980
£·. <1360> Æü·Ð¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡¡¡6087¡¡¡¡¡¡ 3.6¡¡¡¡¡¡ 124.1
£¸. <1579> Æü·Ð¥Ö¥ë£²¡¡¡¡¡¡¡¡5921¡¡¡¡¡¡ 7.0¡¡¡¡¡¡ 529.8
£¹. <2644> £Ç£ØÈ¾Æ³Æü³ô¡¡¡¡¡¡2145¡¡¡¡¡¡11.9¡¡¡¡¡¡¡¡2994
10. <1306> ÌîÂ¼Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡2125¡¡¡¡ -18.1¡¡¡¡¡¡¡¡3842
11. <1568> £Ô£Ð£Ø¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡1892¡¡¡¡¡¡10.5¡¡¡¡¡¡ 820.7
12. <1489> Æü·Ð¹âÇÛ£µ£°¡¡¡¡¡¡1740¡¡¡¡¡¡28.3¡¡¡¡¡¡¡¡3089
13. <314A> £é£Ó¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡1232¡¡¡¡ -25.0¡¡¡¡¡¡ 345.6
14. <2036> ¶âÀèÊª£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡1224¡¡¡¡ -54.5¡¡¡¡¡¡215700
15. <1615> ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡1093¡¡¡¡ -23.2¡¡¡¡¡¡ 612.9
16. <1398> £Ó£Í£Ä¥êー¥È¡¡¡¡¡¡1041¡¡¡¡¡¡-4.0¡¡¡¡¡¡2123.0
17. <1541> ½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 975¡¡¡¡ -53.3¡¡¡¡¡¡ 11470
18. <435A> £é£ÆÆüËÜÇÛÅö¡¡¡¡¡¡ 855¡¡¡¡ 143.6¡¡¡¡¡¡¡¡2307
19. <1330> ¾å¾ìÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡ 776¡¡¡¡¡¡-8.1¡¡¡¡¡¡ 56040
20. <1459> ³ÚÅ·£×¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡ 687¡¡¡¡ -52.0¡¡¡¡¡¡¡¡ 204
21. <1329> £é£ÓÆü·Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 676¡¡¡¡ -76.0¡¡¡¡¡¡¡¡5612
22. <1343> ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡ 654¡¡¡¡¡¡-6.7¡¡¡¡¡¡2236.5
23. <1693> £×£ÔÆ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 631¡¡¡¡¡¡49.2¡¡¡¡¡¡¡¡8406
24. <1488> £é£Æ£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡ 610¡¡¡¡ 454.5¡¡¡¡¡¡¡¡2142
25. <200A> ÌîÂ¼ÆüÈ¾Æ³¡¡¡¡¡¡¡¡ 581¡¡¡¡¡¡73.4¡¡¡¡¡¡¡¡2811
26. <2559> £Í£ØÁ´À¤³¦³ô¡¡¡¡¡¡ 535¡¡¡¡ -23.9¡¡¡¡¡¡ 27045
27. <2244> £Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 527¡¡¡¡ -33.9¡¡¡¡¡¡¡¡3186
28. <1365> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 507¡¡¡¡ -64.7¡¡¡¡¡¡ 75500
29. <1475> £é£Ó£Ô£Ð£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 475¡¡¡¡ -58.9¡¡¡¡¡¡ 378.4
30. <1326> £Ó£Ð£Ä£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 456¡¡¡¡ -63.4¡¡¡¡¡¡ 67020
31. <2558> £Í£ØÊÆ³ô£Ó£Ð¡¡¡¡¡¡ 455¡¡¡¡ -18.8¡¡¡¡¡¡ 31690
32. <1671> £×£Ô£É¸¶Ìý¡¡¡¡¡¡¡¡ 430¡¡¡¡ -72.6¡¡¡¡¡¡¡¡3099
33. <1547> ¾å¾ì£Ó£Ð£µÉ´¡¡¡¡¡¡ 418¡¡¡¡¡¡17.1¡¡¡¡¡¡ 12055
34. <1346> £Í£Ø£²£²£µ¡¡¡¡¡¡¡¡ 416¡¡¡¡¡¡-3.3¡¡¡¡¡¡ 55680
35. <2243> £Ç£ØÈ¾Æ³ÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡ 396¡¡¡¡ 211.8¡¡¡¡¡¡¡¡2977
36. <1320> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡ 390¡¡¡¡ -58.2¡¡¡¡¡¡ 55770
37. <1571> Æü·Ð¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡ 364¡¡¡¡ -10.3¡¡¡¡¡¡¡¡ 389
38. <1655> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 364¡¡¡¡ -48.1¡¡¡¡¡¡ 796.7
39. <1545> ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¡¡¡¡¡ 363¡¡¡¡¡¡-3.2¡¡¡¡¡¡ 41010
40. <2869> £é£Æ¥ÊÉ´£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 360¡¡¡¡ -50.6¡¡¡¡¡¡ 60280
41. <1328> ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ°¡¡¡¡¡¡¡¡ 355¡¡¡¡ -55.7¡¡¡¡¡¡ 17345
42. <1673> £×£Ô¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 348¡¡¡¡ -62.9¡¡¡¡¡¡ 13135
43. <2625> £é£Æ£Ô£ÐÇ¯£´¡¡¡¡¡¡ 329¡¡¡¡ 115.0¡¡¡¡¡¡¡¡3667
44. <1476> £é£Ó£Ê¥êー¥È¡¡¡¡¡¡ 326¡¡¡¡¡¡55.2¡¡¡¡¡¡¡¡2144
45. <2516> Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡ 316¡¡¡¡¡¡12.9¡¡¡¡¡¡ 573.0
46. <2621> £é£ÓÊÆ£²£°£È¡¡¡¡¡¡ 290¡¡¡¡ -52.8¡¡¡¡¡¡¡¡1085
47. <1367> £é£Æ£Ô£Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 289¡¡¡¡ -46.6¡¡¡¡¡¡ 63300
48. <1356> £Ô£Ð£Ø¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 286¡¡¡¡ -17.6¡¡¡¡¡¡ 147.6
49. <1358> ¾å¾ìÆü·Ð£²ÇÜ¡¡¡¡¡¡ 275¡¡¡¡ -54.5¡¡¡¡¡¡ 93340
50. <2511> ÌîÂ¼³°¹ñºÄ·ô¡¡¡¡¡¡ 266¡¡¡¡1800.0¡¡¡¡¡¡1208.5
¢¨ÇäÇãÂå¶âÃ±°Ì¡§100Ëü±ß¡¢ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨¡§Á°ÆüÁ°°ú¤±¤ËÈæ¤Ù¤¿Áý¸ºÎ¨(¡ó)
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â¡¡Áý²ÃÎ¨(¡ó)¡¡¡¡¡¡³ô²Á
£±. <1570> Æü·Ð¥ì¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡ 81339¡¡¡¡ -19.3¡¡¡¡¡¡ 49210
£². <1542> ½ã¶ä¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡9670¡¡¡¡ -63.7¡¡¡¡¡¡ 42770
£³. <1357> Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡9187¡¡¡¡ -31.9¡¡¡¡¡¡¡¡5052
£´. <1540> ½ã¶â¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6867¡¡¡¡ -41.8¡¡¡¡¡¡ 22300
£µ. <1458> ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡6814¡¡¡¡¡¡-8.4¡¡¡¡¡¡ 58430
£¶. <1321> ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡6266¡¡¡¡ -19.6¡¡¡¡¡¡ 55980
£·. <1360> Æü·Ð¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡¡¡6087¡¡¡¡¡¡ 3.6¡¡¡¡¡¡ 124.1
£¸. <1579> Æü·Ð¥Ö¥ë£²¡¡¡¡¡¡¡¡5921¡¡¡¡¡¡ 7.0¡¡¡¡¡¡ 529.8
£¹. <2644> £Ç£ØÈ¾Æ³Æü³ô¡¡¡¡¡¡2145¡¡¡¡¡¡11.9¡¡¡¡¡¡¡¡2994
10. <1306> ÌîÂ¼Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡2125¡¡¡¡ -18.1¡¡¡¡¡¡¡¡3842
11. <1568> £Ô£Ð£Ø¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡1892¡¡¡¡¡¡10.5¡¡¡¡¡¡ 820.7
12. <1489> Æü·Ð¹âÇÛ£µ£°¡¡¡¡¡¡1740¡¡¡¡¡¡28.3¡¡¡¡¡¡¡¡3089
13. <314A> £é£Ó¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡1232¡¡¡¡ -25.0¡¡¡¡¡¡ 345.6
14. <2036> ¶âÀèÊª£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡1224¡¡¡¡ -54.5¡¡¡¡¡¡215700
15. <1615> ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡1093¡¡¡¡ -23.2¡¡¡¡¡¡ 612.9
16. <1398> £Ó£Í£Ä¥êー¥È¡¡¡¡¡¡1041¡¡¡¡¡¡-4.0¡¡¡¡¡¡2123.0
17. <1541> ½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 975¡¡¡¡ -53.3¡¡¡¡¡¡ 11470
18. <435A> £é£ÆÆüËÜÇÛÅö¡¡¡¡¡¡ 855¡¡¡¡ 143.6¡¡¡¡¡¡¡¡2307
19. <1330> ¾å¾ìÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡ 776¡¡¡¡¡¡-8.1¡¡¡¡¡¡ 56040
20. <1459> ³ÚÅ·£×¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡ 687¡¡¡¡ -52.0¡¡¡¡¡¡¡¡ 204
21. <1329> £é£ÓÆü·Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 676¡¡¡¡ -76.0¡¡¡¡¡¡¡¡5612
22. <1343> ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡ 654¡¡¡¡¡¡-6.7¡¡¡¡¡¡2236.5
23. <1693> £×£ÔÆ¼¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 631¡¡¡¡¡¡49.2¡¡¡¡¡¡¡¡8406
24. <1488> £é£Æ£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡ 610¡¡¡¡ 454.5¡¡¡¡¡¡¡¡2142
25. <200A> ÌîÂ¼ÆüÈ¾Æ³¡¡¡¡¡¡¡¡ 581¡¡¡¡¡¡73.4¡¡¡¡¡¡¡¡2811
26. <2559> £Í£ØÁ´À¤³¦³ô¡¡¡¡¡¡ 535¡¡¡¡ -23.9¡¡¡¡¡¡ 27045
27. <2244> £Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡ 527¡¡¡¡ -33.9¡¡¡¡¡¡¡¡3186
28. <1365> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 507¡¡¡¡ -64.7¡¡¡¡¡¡ 75500
29. <1475> £é£Ó£Ô£Ð£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 475¡¡¡¡ -58.9¡¡¡¡¡¡ 378.4
30. <1326> £Ó£Ð£Ä£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 456¡¡¡¡ -63.4¡¡¡¡¡¡ 67020
31. <2558> £Í£ØÊÆ³ô£Ó£Ð¡¡¡¡¡¡ 455¡¡¡¡ -18.8¡¡¡¡¡¡ 31690
32. <1671> £×£Ô£É¸¶Ìý¡¡¡¡¡¡¡¡ 430¡¡¡¡ -72.6¡¡¡¡¡¡¡¡3099
33. <1547> ¾å¾ì£Ó£Ð£µÉ´¡¡¡¡¡¡ 418¡¡¡¡¡¡17.1¡¡¡¡¡¡ 12055
34. <1346> £Í£Ø£²£²£µ¡¡¡¡¡¡¡¡ 416¡¡¡¡¡¡-3.3¡¡¡¡¡¡ 55680
35. <2243> £Ç£ØÈ¾Æ³ÂÎ¡¡¡¡¡¡¡¡ 396¡¡¡¡ 211.8¡¡¡¡¡¡¡¡2977
36. <1320> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡ 390¡¡¡¡ -58.2¡¡¡¡¡¡ 55770
37. <1571> Æü·Ð¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡ 364¡¡¡¡ -10.3¡¡¡¡¡¡¡¡ 389
38. <1655> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 364¡¡¡¡ -48.1¡¡¡¡¡¡ 796.7
39. <1545> ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¡¡¡¡¡ 363¡¡¡¡¡¡-3.2¡¡¡¡¡¡ 41010
40. <2869> £é£Æ¥ÊÉ´£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 360¡¡¡¡ -50.6¡¡¡¡¡¡ 60280
41. <1328> ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ°¡¡¡¡¡¡¡¡ 355¡¡¡¡ -55.7¡¡¡¡¡¡ 17345
42. <1673> £×£Ô¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 348¡¡¡¡ -62.9¡¡¡¡¡¡ 13135
43. <2625> £é£Æ£Ô£ÐÇ¯£´¡¡¡¡¡¡ 329¡¡¡¡ 115.0¡¡¡¡¡¡¡¡3667
44. <1476> £é£Ó£Ê¥êー¥È¡¡¡¡¡¡ 326¡¡¡¡¡¡55.2¡¡¡¡¡¡¡¡2144
45. <2516> Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡ 316¡¡¡¡¡¡12.9¡¡¡¡¡¡ 573.0
46. <2621> £é£ÓÊÆ£²£°£È¡¡¡¡¡¡ 290¡¡¡¡ -52.8¡¡¡¡¡¡¡¡1085
47. <1367> £é£Æ£Ô£Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 289¡¡¡¡ -46.6¡¡¡¡¡¡ 63300
48. <1356> £Ô£Ð£Ø¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 286¡¡¡¡ -17.6¡¡¡¡¡¡ 147.6
49. <1358> ¾å¾ìÆü·Ð£²ÇÜ¡¡¡¡¡¡ 275¡¡¡¡ -54.5¡¡¡¡¡¡ 93340
50. <2511> ÌîÂ¼³°¹ñºÄ·ô¡¡¡¡¡¡ 266¡¡¡¡1800.0¡¡¡¡¡¡1208.5
¢¨ÇäÇãÂå¶âÃ±°Ì¡§100Ëü±ß¡¢ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨¡§Á°ÆüÁ°°ú¤±¤ËÈæ¤Ù¤¿Áý¸ºÎ¨(¡ó)
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹