¡ÚÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¡¿¥Çー¥¿¹¶Î¬¡Û¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤È¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½ー¥É¤Î¡ÖÇã¤¤ or ¾Ã¤·¡×¡¡¿Íµ¤°ì³Ñ¤Ç¡Ö0.1.0.21¡×¤Î¡ÈÂ¨¾Ã¤·µé¡É¤Ï
º£½µ¤ÏµþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡Ê¼Ç2400m¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÌÀ¤±4ºÐÇÏvs.¸Å¹ë¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤È¤¤¤¦ÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤«¤é2012Ç¯°Ê¹ß¤ÎµþÅÔ³«ºÅ¤ò»²¾È¡£¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤È¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½ー¥É¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¥Çー¥¿¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Ë¡Ö2.1.1.2¡×¹â¹¥ÁöÎ¨¥Çー¥¿
ºòÇ¯Ëö¤ÏÍÇÏµÇ°¤ËÅÐÏ¿¤â½ÐÁö³ð¤ï¤º¡£»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤à¤Î¤¬¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤À¡£ÌÀ¤±7ºÐÇÏ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤ë²´ÇÏº®¹çÀï¡£´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æ±µï¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¿´Íý¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥Çー¥¿¤¬²¼¤·¤¿·ëÏÀ¤Ï¡©
¡¦Á°ÁöGI¤â¤·¤¯¤ÏGII¤Ç¾å¤¬¤ê3FºÇÂ®¡Ú2.1.1.2¡Û
³ºÅöÇÏ6Æ¬Ãæ4Æ¬¤¬ÇÏ·ôÆâ¤ò³ÎÊÝ¡£¾åµé¥¯¥é¥¹¤ÇÈ¯´ø¤·¤¿ÀÚ¤ìÌ£¤ÏµþÅÔ³«ºÅ¤ÎÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÈºÇÅ¬²ò¡É¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¥Çー¥¿¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç3ÅÙµþÅÔ¼Ç³°²ó¤ê¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬GI¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á´¥ìー¥¹¤Ç¾å¤¬¤ê3FºÇÂ®¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿ÉñÂæÅ¬À¤Ï¶¯Ä´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾è¤»¤ÆÎ×¤à°ìÀï¡¢ËöµÓßÚÎö¤Î¥·ー¥ó¤ÏÁÛÄê¤¹¤Ù¤¤À¡£
¢£¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½ー¥É¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡Ö0.1.0.21¡×
°ìÊý¤Ç¡¢3¾¡¥¯¥é¥¹¤òÀ©¤·Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½ー¥É¤Ë¤Ïµ´Ìç¥Çー¥¿¤¬Éâ¾å¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤¤¤Þ¤ÀÇÏ·ô³°¤¬¤Ê¤¤°ÂÄê³ô¡£½é¤Î½Å¾ÞÄ©Àï¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë1Æ¬¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£
¡¦Á°Áö¤¬½©¤ÎÅìµþ¡Ú0.1.0.21¡Û
¤³¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï3ÈÖ¿Íµ¤ÆâÇÏ¤¬5Æ¬¡£¿Íµ¤¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÇÏ¤Ç¤âÇÏ·ô³°¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Áö½©¤ÎÅìµþÁÈ¡ßÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¤ÎÁêÀ¤Î°¤µ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊäÂ¤¹¤ë¤È¡¢º¸²ó¤ê¤ÎÀ®ÀÓ¡Ú3.0.0.0¡Û¤ËÂÐ¤·¡¢±¦²ó¤ê¤Ï¡Ú1.3.2.0¡Û¡£¤É¤Á¤é¤âÀ®ÀÓ¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¥½¨¤À¤¬¡È¾¡¤ÁÀÚ¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ïº¸²ó¤ê¤Ë·³ÇÛ¤¬¤¢¤¬¤ë¡£º¸²ó¤ê¤ÎÅìµþ¤«¤é±¦²ó¤ê¤ÎµþÅÔ¤Ø¡£º£²ó¤ÎÉñÂæÂØ¤ï¤ê¤â¤Þ¤¿¡¢¸ºÅÀºàÎÁ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÅÄ¸¶´ðÀ®¡Ê¤¿¤Ï¤é¤â¤È¤Ê¤ê¡Ë¡ü¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È
ÇÏÃì¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢³Î¤«¤ÊÀºÅÙ¤Ç¼´ÇÏ¡¦Ì¯Ì£ÇÏ¤òÃê½Ð¤¹¤ë¡ÖÇÏÃìÃµÄå¡×¡£Í½ÁÛ¤ËÂÐ¤·¤ÆÆæ¤È¤¤Ë¶á¤¤Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦·ìÅý¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤Æ¶¥ÇÏËÜ¤ò¼¹É®¡£¸½ºß¤Ï¶¥ÇÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØWinsight¡Ù¤ÇÍ½ÁÛ¥³¥é¥à¼¹É®Ãæ¡£¡ØSPREAD¡Ù¤Ç¤Ï¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëÇØ·Ê¤òÉ³²ò¤¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¶¥ÇÏ¤ÎËÜ¼Á¡×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£