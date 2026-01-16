°ËÌîÈø·Å¡ÖÊ¹¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÍ¡×½÷À¤È¤ÎÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤Ë¡ÖËÍ¤¬Ê¹¤¤¤¿¤é¡Ä¡×
Hey¡ªSay¡ªJUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¡Ê35¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¡Ê48¡Ë¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¯¤È¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡¢¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢Ê¹¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÍ¡×¡£¤¹¤ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤È²Î¼êÎëÌÚ°¦Íý¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö¤¨¡©¡×¡Ö°Õ³°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£»³Î¤¤â¡Ö¸ÆµÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤±¤½¤¦¤Ê¿Í´Ö¤À¤â¤ó¤Í¡×¡£
°ËÌîÈø¤Ï¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¡¢ÃËÀ½÷ÀÌä¤ï¤º¡¢ËÍ¤¬Ê¹¤¤¤¿¤éÉ¬¤º¶µ¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤«¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡£¤â¤¦Ê¹¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¤¡¢¤È¤«¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼ãÄÐ¤¬¡ÖÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤äÊ¹¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£