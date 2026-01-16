¡Ú´ÚÎ®¡Ûµá¤à¡ªSEVENTEEN¤Î¸åÇÚ¡¡»öÌ³½ê¥×¥ì¥Ç¥£¥¹¤¬¼¡À¤Âå¥¹¥¿¡¼µá¤á¹ñÀÒÌä¤ï¤º³«ºÅ
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó¡Ë¤Î¸åÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¥×¥ì¥Ç¥£¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö2026 PREDIS AUDITION WONDER TEENS¡×³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢08Ç¯°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹ñÀÒ¤äÀÊÌ¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤¯±þÊç¤Ç¤¤ë¡£Êç½¸Ê¬Ìî¤Ï²Î¡¢¥é¥Ã¥×¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢±éµ»¤Ê¤É¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ç¥£¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¤Ï16Æü¡¢¡ÖºÇ½ª¹ç³Ê¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ç¥£¥¹¤ÎÎý½¬À¸¤Ë¤Ê¤ë»ñ³Ê¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£Æ±¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°µ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
»²²ÃÊýË¡¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»öÁ°¿½ÀÁ¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸½¾ì¼õÉÕ¤ÎÃæ¤Ç1¤ÄÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¸÷½£¡Ê¥¯¥¡¥ó¥¸¥å¡Ë¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¡¢¥½¥¦¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½êÂ°»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡Ö¤È¤â¤ËÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¼¡À¤ÂåK¡ÝPOP¥¹¥¿¡¼¤Î´Ø¿´¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥Ç¥£¥¹¤Ï¡¢BTS¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶ÈHYBE¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë»±²¼¤Î·ÝÇ½»öÌ³½ê¡£