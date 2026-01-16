¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¡¡È20Ç¯Íè¤ÎÂç¿ÆÍ§¡É¤Ï¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤Ð¤±¡×¸ø»ä¤Ç¸òÎ®¡Ö¤³¤Ê¤¤¤ÀÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡Ê40¡Ë¤¬16Æü¡¢NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡È20Íè¤ÎÂç¿ÆÍ§¡É¤È¤¤¤¦¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦À¶ÄÍ¿®Ìé»á¡Ê43¡Ë¤Î¿ÍÊÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÀ¶ÄÍ»á¤¬VTR½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¾¾»³¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£½éÂÐÌÌ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿À¶ÄÍ»á¤Ë¡¢¾¾»³¤Ï¡ÖÀ¶ÄÍ¤µ¤ó¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ª¤Ð¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤Ï²¿¤«ÏÃ¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ú¤½Ð¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£20Âå¸åÈ¾¤Þ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤¹¤Î¤¬À¨¤¤¶ì¼ê¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¤Ï¤â¤¦¹îÉþ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤½¤ÎÅö»þ¤«¤éÀ¶ÄÍ¤µ¤ó¤Ï°ú¤½Ð¤¹¤Î¤¬¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢À¶ÄÍ¤µ¤ó¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾¾»³¤Ï¡Ö°ì½ï¤ËYouTube¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë±ÇÁü¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ê¤¤¤ÀÂçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤Ä¤âÌÌÇò¤¤Í·¤Ó¤ò2¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£