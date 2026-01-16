¡Ú´ÚÎ®¡ÛBLACKPINK¥¸¥¹¡¢Æ©¤±´¶¥ß¥Ë¥¹¥«¥ï¥ó¥ÔµÓÀþÈþ¤Ç¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¡ÖºÇ¹â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥³¥é¥Ü£²¥·¥ç
BLACKPINK¤ÎJISOO¡Ê¥¸¥¹¡¢31¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ÇJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¡Ë¤Î30ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¥¸¥§¥Ë¡¼¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡±Ê±ó¤Î»ä¤Î³Ê¹¥¤¤¤¤Ãç´Ö2222¡¡º£Æü¡¢³Ú¤·¤¯Í·¤Ü¤¦¡×¤Èµ¤·¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÁ°¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHello Kitty Hello Jisoo¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¤Î¥³¥é¥ÜÈ¯É½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¥¥Æ¥£¤È¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÇò¤¤¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹õ¤ÎÂç¤¤ÊÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤»Ñ¤ÇÊÂ¤ó¤À¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÊú¤¤¤¿Î©¤Á»Ñ¤Ç¤Ï¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿µÓÀþÈþ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö´°àú¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡×¡Ö»ä¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÂÄêÈÇ¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖKREAM¡Ê¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë¡×¤È¤Î¶¨¶È¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤Ç¡ÖHELLO KITTY¡ßJISOO¡×¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò20Æü¤Þ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤È¡¢²»³Ú¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦Ê¸²½Á´ÈÌ¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò·ë¹ç¤·¤¿¶¨¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¸¥¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆ²ò¼á¤·¤¿¥°¥Ã¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¸ò´¹Æüµ¡×¡£¥¸¥¹¤È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¸ß¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ´¤ì¡¢Í§¾ð¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦Êª¸ì¤ò¥¹¥È¥¢¤ÎÃæ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎËèÆü·ÐºÑ¤Ï16Æü¡¢¡Ö¡Ê¼çºÅÂ¦¤Î¡ËCJ¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Øº£²ó¤Î¶¨¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¸ÇÍ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¸¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤¬·ë¹ç¤·¤¿¡¢º¹ÊÌÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥³¥Þ¡¼¥¹¥Þ¡¼¥Á¥ã¥ó¥À¥¤¥¸¥ó¥°¡£º£¸å¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢K¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤ÉÃÎ¼±ºâ»º¸¢¡ÊIP¡Ë¶¨¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÎÉ¤¤¾¦ÉÊ¤ÈÌÌÇò¤ß¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥³¥Þ¡¼¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÍ½Äê¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£