¡Ú´ÚÎ®¡Û¸µNewJeans¤ÎDANIELLE¡¢ÊÝ¸î»ùÆ¸¤é¤Î¤¿¤áÌó3000Ëü±ß´óÉÕ
ADOR¡Ê¥¢¥É¥¢¡Ë¤«¤éÀìÂ°·ÀÌó²òÌó¤òÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢Ìó430²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó43²¯±ß¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¸µNewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼DANIELLE¡Ê¥À¥Ë¥¨¥ë¡á20¡Ë¤¬¡¢Ìó3²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó3000Ëü±ß¡Ë¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
´Ú¹ñ¤Î¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö¥ä¥Ê¡ÊYou Are Not Alone¡Ë¡×¤Ï11Æü¡ÖDANIELLE¤¬3²¯200Ëü¥¦¥©¥ó¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£´óÉÕ¶â¤Ï¡¢ÊÝ¸î»ùÆ¸µÚ¤Ó¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¡¢¼«Î©½àÈ÷ÀÄÇ¯¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï16Æü¡ÖË¡Åª¹¶ËÉ¤ÎÃæ¤ÇÁ±¹Ô¡×¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡Ö¥ä¥Ê¤Ï»ùÆ¸Ê¡»ã»ÜÀßÊÝ¸î»ùÆ¸¤È¤Ò¤È¤ê¿Æ²ÈÄí¡¢¼«Î©½àÈ÷ÀÄÇ¯¤Ê¤É¼Ò²ñÅªÊÝ¸î¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¡¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡£DANIELLE¤Î´óÉÕ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¹ÎÄêÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ´óÉÕ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£