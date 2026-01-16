¡È²»³Ú¤òÌ£¤ï¤¦¡É¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤¿¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡Ö¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£ー¥º¡¦¥É¥¢¡×¤¬Apple Arcade¤ÇÇÛ¿®·èÄê¡ÖDeemo¡×¤Ë³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤¹¤ëAlex Vourtsanis»á¤Ê¤É¤Î¶Ê¤ò¼ýÏ¿
¡¡AREA35¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖApple Arcade¡×¤Ë¤ÆiOSÍÑ¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡Ö¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£ー¥º¡¦¥É¥¢¡ÊFelicity's Door¡Ë¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò2·î5Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£ー¥º¡¦¥É¥¢¡×¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢ÎÉ¼Á¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡£²»¤È±ÇÁü¤ÎÄ´ÏÂ¤ä¡¢¥¿¥Ã¥×¤Î½Ö´Ö¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ø¤ÎÆ°Àþ¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¼«¿È¤¬±éÁÕ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ë×Æþ´¶¤òÌ£¤ï¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤è¤ê¥³¥È¥ê¥ó¥´»á¤äºÙ¹¾¿µ¼£»á¡¢³¤³°¤«¤é¤Ï¥ê¥º¥à¥²ー¥à¡ÖDeemo¡×¤Î³Ú¶Ê¡Ösunset¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëAlex Vourtsanis»á¡¢ Dylan Dunlap»á¤Ê¤É¥²ー¥à²»³Ú¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë²»³Ú²È¤¿¤Á¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤ò¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥×¥ìー¥äー¤¬Í·¤Ö´Ä¶Á´ÂÎ¤òÀß·×¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î²»³Ú¶µ°é¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Äºî¶Ê²È¤¬Ê£¿ô·È¤ï¤ê¡¢³Ú´ï±éÁÕ¤Ë¶á¤¤ÂÎ¸³Àß·×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê³«È¯¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
(C) 2023 AREA 35, Inc.