¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ï1·î14Æü¡¢¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯11·î¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î³ÎÄê¿½¹ð·Ð¸³¼Ô400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥¹
Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï82.3%¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡ÖÌÌÅÝ¡¦¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤È´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¡×(55.5%)¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¼ê´Ö¤ä»þ´ÖÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¡£
ºÇ¤âÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ëºî¶È¤Ï¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤Î¤ä¤êÊý¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¡×(28.6%)¤Ç¡¢ËèÇ¯¤Îºî¶È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤êÊý¤ò¡ÈºÆ½¬ÆÀ¡É¤¹¤ëÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Çµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¾Á°´ü(2¡Á3·î)¤Ë°ìµ¤¤Ëºî¶È¤¹¤ë¡×(16.3%)¡¢¡ÖÎÎ¼ý½ñ¤òÊ¶¼º¤¹¤ë¡×(14.5%)¡¢¡Ö¼ê½ç¤ä¤ä¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×(13.8%)¤¬¾å°Ì¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢½àÈ÷¤ä¾ðÊóÀ°Íý¤Ë¤«¤«¤ë¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³ÎÄê¿½¹ð½ñÎà¤ÎºîÀ®ÊýË¡
¼¡¤Ë¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Î¿½¹ð½ñÎà¤ÎºîÀ®ÊýË¡¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡Ö¼ê½ñ¤¡×(27.3%)¡¢2°Ì¡ÖExcel¡¦¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·¡¼¥È¡×(22.8%)¤È¡¢2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡È¼êºî¶È¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÅªÉéÃ´¤«¤é¿ä·×¤µ¤ì¤ë·ÐºÑÂ»¼º³Û¤ò»»½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó1,887²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤Ç¤Ï¼êºî¶È¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉéÃ´¤¬Âç¤¤Ê·ÐºÑÅª¥í¥¹¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£
