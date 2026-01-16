NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¦ÁBANK GX ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×Äó¶¡³«»Ï
µþÍÕ¶ä¹Ô¡¢°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï1·î15Æü¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¿ä¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¦ÁBANK GX¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡û¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ÎÇØ·Ê
´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸»º³èÆ°¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ºï¸º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢ÃÏµå´Ä¶ÊÝ¸î¤Î´ÑÅÀ¤ä¡¢¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤ä´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤ä¿ÍÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤Î´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤«¤é¡¢GX¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Ë¤¯¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µþÍÕ¶ä¹Ô¡¢°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î3¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯7·î31Æü¤ËÄù·ë¤·¤¿¡ÖÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡û¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó³µÍ×
¡Ö¦ÁBANK GX¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢°ËÆ£Ãé´Ý¹ÈÅ´¹Ý¤ÈNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÂ¬Äê¡¦²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¦ºï¸º¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÃ¦ÃºÁÇ¥È¡¼¥¿¥ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡ÖMIeCO2¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Æó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤Î¡ÖÂ¬Äê¡×¡Öºï¸º¡×¡ÖÀ®²Ì³èÍÑ¡×¤È¤¤¤¦°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ
