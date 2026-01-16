¡Öº£Æü¹¥¤¡×½Ð¿È¡¦¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¡¢Èþ¿ÍËå¤È¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡Ö2¿Í¤È¤âÌÜ¸µ¤¬åºÎï¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐËåÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¡È¤Þ¤ë¡É¤³¤È¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¤¬1·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×½Ð¿ÈÈþ½÷¡Ö2¿Í¤È¤âÌÜ¸µ¤¬åºÎï¡×»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¤Ò¤Ê¤¿¤Ï¡Ö²ñ¤¦¤È¥Ü¥í¥¯¥½¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëËå¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ëå¤ÎÌÜ¸µ¤«¤é²¼¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç±£¤ì¡¢É½¾ð¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ë»Ñ¤«¤éÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö2¿Í¤È¤âÌÜ¸µ¤¬åºÎï¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐËåÁÇÅ¨¡×¡Ö´Ø·¸ÀÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤Ê¤¿¤Ï¡¢ABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Î¡ÖÂæÏÑÊÔ¡×¡Ö¥°¥¢¥àÊÔ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£Æü¹¥¤¡×½Ð¿ÈÈþ½÷¡Ö2¿Í¤È¤âÌÜ¸µ¤¬åºÎï¡×»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¡¢Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª
¤Ò¤Ê¤¿¤Ï¡Ö²ñ¤¦¤È¥Ü¥í¥¯¥½¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ëËå¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Ëå¤ÎÌÜ¸µ¤«¤é²¼¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç±£¤ì¡¢É½¾ð¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2¿Í¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òºî¤ë»Ñ¤«¤éÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢¡¤Ò¤Ê¤¿¤Þ¤ë¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö2¿Í¤È¤âÌÜ¸µ¤¬åºÎï¡×¡ÖÈþ¿Í¤µ¤ó¡×¡ÖÃçÎÉ¤·»ÐËåÁÇÅ¨¡×¡Ö´Ø·¸ÀÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤Ê¤¿¤Ï¡¢ABEMA¤Î¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ëÀÄ½ÕÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤Î¡ÖÂæÏÑÊÔ¡×¡Ö¥°¥¢¥àÊÔ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û