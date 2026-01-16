¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡ÙÉðÆâ½ÙÊå¡¦»³»û¹¨°ì¡¦Áá¸«º»¿¥¤é¿áÂØ¥¥ã¥¹¥È°ìµó²ò¶Ø¡ª¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¡¡¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤¬¡¢¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤Æ¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Î¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤è¤ê¡¢ÉðÆâ½ÙÊå¡¢»³»û¹¨°ì¡¢Áá¸«º»¿¥¤éÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¥¥ã¥¹¥È¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£Ê»¤»¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¿áÂØÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤È¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¤Î¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤¬½é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÉÁ¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¾Þ¶â¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄ©¤à¡ÈÊá¤Þ¤Ã¤¿¤éÂ¨»àË´¡É¤Î¿ÍÀ¸°ìÈ¯µÕÅ¾¡¦·ã¥ä¥Ð¡Èµ´¤´¤Ã¤³¡É¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡£
¡¡Ì¼¤Î¤¿¤á¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥Ù¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡£º£¸å¤âJ¡¦J¡¦¥¨¥¤¥Ö¥é¥à¥¹¤ä¥í¥ó¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¤À¤¿¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¥¤¥«¡¼¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î¼ç±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢ËÜºî¤ÇËþ¤ò»ý¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄ¶Âçºî¤Ë½é¼ç±é¤¹¤ë¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¸ø³«¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿ËÜºî¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬°ìµó²ò¶Ø¡£
¡¡²ÈÂ²¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ò·è°Õ¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¥Ù¥ó¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¡Ê¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡ËÌò¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÇÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ¡¦ÉðÆâ½ÙÊå¡Ê2025Ç¯ÈÇ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¡Ù¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥±¥ó¥È¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥óÌò¤ä¡¢¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¥ª¥é¥ÕÌò¤Ê¤É¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡×¤Î´é¤Ç¤¢¤ê¡¢Å·ºÍÅª¤Ê¥È¡¼¥¯¥¹¥¥ë¤Ç·²½°¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤ë»Ê²ñ¼Ô¥Ü¥Ó¡¼¡¦T¡Ê¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥´¡ËÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼·¿§¤ÎÀ¼¤ò»ý¤ÄÃË¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀ¼Í¥¡¢»³»û¹¨°ì¡Ê¡Ø¥¢¥é¥¸¥ó¡Ù¥¸¡¼¥Ë¡¼Ìò¤Ê¤É¡Ë¡£
¡¡¼Ò²ñ¤òÎ¢¤Çµí¼ª¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥À¥ó¡¦¥¥ê¥¢¥ó¡Ê¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ö¥í¡¼¥ê¥ó¡ËÌò¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·Â³¤±¤ëÆâÅÄÄ¾ºÈ¡Ê¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º ¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºÌò¤Ê¤É¡Ë¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿ò¤á¤é¤ì¤ë¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎºÇ¶¯¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢¥Þ¥Ã¥³¡¼¥ó¡Ê¥ê¡¼¡¦¥Ú¥¤¥¹¡ËÌò¤Ë¤Ï¡¢Çò·§´²»Ì¡Ê¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥í¡¼¥É¡×¥¬¥¼¥Õ¡¦¥¹¥È¥í¥Î¡¼¥ÕÌò¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥¯Ìò¤Ê¤É¡Ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾åÎ®³¬µé¤ÎÀ¸³è¤«¤é°ìÅ¾¡¢²á·ã¤Ê¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë½÷À¥¢¥á¥ê¥¢¡Ê¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡ËÌò¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¹¥¤¤ÊÀ¼Í¥¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î½÷ÀÊÔ¤ÇÆ²¡¹¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Áá¸«º»¿¥¡Ê¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¸ÕÄ³¤·¤Î¤ÖÌò¡¢¡ÖSPY¡ßFAMILY¡×¥è¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤Ê¤É¡Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ¨Áö¾Þ¶â¤ò¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤®¹þ¤à¡¢¥«¥ª¥¹¤Ê¼«Í³¿Í¥¸¥§¥Ë¡¼¡¦¥é¥Õ¥ê¥ó¡Ê¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡ËÌò¤ò¡¢º´¸Å¿¿µÝ¡Ê¡Ö¥ô¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥µ¥¬¡×¥¢¥ë¥Í¥¤¥ºÌò¡¢¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡¢¥¸¥§¥·¥«¡¦¥Á¥ã¥¹¥Æ¥¤¥ó¤Î¿áÂØ¤¨¤Ê¤É¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÉðÆâ¡¢»³»û¡¢Áá¸«¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡£
¡¡ÉðÆâ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤âºÇ¤â¥¢¥Ä¤¤´Á¡È¥°¥ì¥Ñ¡É¤³¤È¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´é¤«¤éÊªÀ¨¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢°ìÅÙ¿á¤ÂØ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÃÝ¤ò³ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤Ï¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡ªÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ñÌ¯¤Ê¥Æ¥ó¥Ý´¶¤¬ºîÉÊ¤È¥Þ¥Ã¥Á¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¶ÛÄ¥¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤ËÜºî¤ò¡¢¤¼¤ÒÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡ª¡×¤ÈPR¡£
¡¡»³»û¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¤òÉñÂæ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬Ìµ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Øº£¡Ù¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¡¢¶²¤í¤·¤¯¤âÄË²÷¤Ê¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡Áá¸«¤Ï¡Ö¥¥å¡¼¥È¤µ¤È¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹â¤¯¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤È¼ýÏ¿¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î»úËëËÝÌõ¤ò¡¢±Ç²èËÝÌõ³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë¸ÍÅÄÆàÄÅ»Ò¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¼ç±é¤Î¥°¥ì¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é°ÊÍè¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ò»Õ¤È¶Ä¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¸ÍÅÄ¤Ï¤½¤ó¤Ê¥¯¥ë¡¼¥º¤ÎÍèÆü»þ¤ËÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÄÌÌõ¤òÌ³¤á¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºËÜ¿Í¤«¤é¡ÖÆüËÜ¤ÎÊì¡×¤ÈÊé¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿¼¤¤¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¡È»Õ¾¢¡É¥È¥à¤Î¸ÀÍÕ¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¿Èà½÷¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Îº²¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡È°¦Äï»Ò¡É¥°¥ì¥ó¤Î¼ç±éºî¤Î»úËëËÝÌõ¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¶»¥¢¥Ä¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¡£¿áÂØ¡¦»úËë¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ËüÁ´¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢1·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢¨ÉðÆâ½ÙÊå¡¢»³»û¹¨°ì¡¢Áá¸«º»¿¥¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÉðÆâ½ÙÊå¡Ê¥Ù¥ó¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥ºÌò¡Ë
¥Ù¥ó¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉðÆâ¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡ª´é¤«¤éÊªÀ¨¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Ç¡¢°ìÅÙ¿á¤ÂØ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ÎÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÃÝ¤ò³ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Î¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤µ¤âÊªÀ¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡ªÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ñÌ¯¤Ê¥Æ¥ó¥Ý´¶¤¬ºîÉÊ¤È¥Þ¥Ã¥Á¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤â¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤â¶ÛÄ¥¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤ËÜºî¤ò¡¢¤¼¤ÒÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¡ª¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»³»û¹¨°ì¡Ê¥Ü¥Ó¡¼¡¦TÌò¡Ë
¥¤¥«¤ì¤¿¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¤Î¾ÝÄ§¤È¸À¤¨¤ëMC¥Ü¥Ó¡¼T¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Ï²¿¤Î¤¿¤á¤ËÌ±½°¤òÀðÆ°¤·Àú¤ê¤Þ¤¯¤ë¤Î¤«¡£»ëÄ°Î¨¡©¶â¡©Ì¾ÍÀ¡©»ÈÌ¿´¶¡©¤â¤·¤«¤·¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ÉS¡©¤½¤ó¤Ê»ö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤¯±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¸½Âå¤òÉñÂæ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¸¶ºî¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬Ìµ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Öº£¡×¤À¤«¤é¤³¤½³Ú¤·¤á¤ë¡¢¶²¤í¤·¤¯¤âÄË²÷¤Ê¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡ª
¢£Áá¸«º»¿¥¡Ê¥¢¥á¥ê¥¢Ìò¡Ë
¥¢¥á¥ê¥¢¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥å¡¼¥È¤µ¤È¶¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¡¼¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¹â¤¯¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤«¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
