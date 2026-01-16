¡È¾øÈ¯¼Ô¡É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¾øÈ¯¡Ù3.14¸ø³«·èÄê¡¡¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ï¡¼¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¡õ¿¹¤¢¤é¤¿´ÆÆÄ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå
¡¡ÆüËÜ¤Î¾øÈ¯¼Ô¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÇ÷¤ê¡¢40°Ê¾å¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÀä»¿¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¾øÈ¯¡Ù¤¬¡¢3·î14Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Í½¹ðÊÔ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ï¡¼¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¡õ¿¹¤¢¤é¤¿´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÆüËÜ¤Î¾øÈ¯¼Ô¤òÂª¤¨¤¿±Ç²è¡Ø¾øÈ¯¡ÙÍ½¹ð
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÏËèÇ¯¡¢Ìó8Ëü¿Í¤¬¼ºí©¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ïµ¢Âð¤¹¤ë¤¬¡¢¿ôÀé¿Í¤Ï´°Á´¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èà¤é¤Ï¡Ö¾øÈ¯¼Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¼Ú¶â¶ì¡¢¥ä¥¯¥¶¤«¤é¤Î¶¼Ç÷¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÌëÆ¨¤²²°¡×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤·¤¬¤é¤ß¤ò¼Î¤Æ¡¢¤É¤³¤«ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¡£¿¼¤¤ÁÓ¼º¤äºÃÀÞ¤È¡¢¿ÍÀ¸¤ò¥¼¥í¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹´õË¾¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¾øÈ¯¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿Ê¸³Ø¤ä±Ç²è¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¾øÈ¯¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾øÈ¯¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£¥É¥¤¥Ä¿Í±Ç²èºî²È¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ï¡¼¥È¥Þ¥ó¤È¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÈÅìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë±ÇÁüºî²È¤Î¿¹¤¢¤é¤¿¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¡ÖÌëÆ¨¤²²°¡×¤Î»Å»ö¤ä¡¢¼ºí©¼Ô¤È»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î¿´¤Î³ëÆ£¤ÈÏÂ²ò¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó¹ñºÝ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÏÏ¢ÆüÄ¶Ëþ°÷¤òµÏ¿¤·¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¹ñºÝ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èº×¤Ç¤ÏºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£40°Ê¾å¤â¤Î¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¤Î50´Û°Ê¾å¤Î¥¢¡¼¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¾å±Ç¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À±Ç²è¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë»£±ÆÃÏ¤ÎÆüËÜ¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ªËÜºî¤Ç¤Ï¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¿È¸µ¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤°ìÉô¤Î´é¤ä²»À¼¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤È¤â¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ëÃËÀ¤ä¡¢ÌëÆ¨¤²²°¤Ë½»¤à¤È¤³¤í¤òÂß¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯½÷À¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¼«¿È¤ò¡Ö°ìÂ²¤ÎÃÑ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸ì¤ëÃËÀ¡¢ÌëÆ¨¤²²°¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë½÷À¡¢Ì¾Á°¤¬µ¶Ì¾¤Ç¤â»ý¤ÁÊª¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸³è¤Ç¤¤ëÅÔ²ñ¤Î°ì³Ñ¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¡×¡Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ë¡¢¡Ö¡È¼«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¿Í¡¹¡É¤ò¤á¤°¤ë¶»¤òÂÇ¤ÄµÏ¿¡×¡Ê¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡Ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÎÀä»¿É¾¤¬¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦³Î¾Ú¤¬¤â¤Æ¤ì¤Ð¡×¤È¤¤¤¦»Ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¸ÀÍÕ¡¢ÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤ÎÉ÷·Ê¡¢¿À¼Ò¤Çµ§¤ë¿Í¤Î»Ñ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¼Ö¤¬¹Ô¤¸ò¤¦ÅÔ²ñ¤ÎÆ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÐÊ¤à¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÃËÀ¤Î¸å¤í»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£²£¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÏËèÇ¯Ìó8Ëü¿Í¤¬¼ºí©¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¿ôÀé¿Í¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤ë¡½¡½¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ï¡¼¥È¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë»ä¤Î»ëÅÀ¤È¡¢Ä¹Ç¯ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¶¦Æ±´ÆÆÄ¡¦¿¹¤¢¤é¤¿»á¤Î»ëÅÀ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡Ø±£¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡Ù¤Ø¤ÎÈâ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤ËÇ÷¤ëÉáÊ×Åª¤Ê»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¼Ò²ñÅªµ¬ÈÏ¡¢²ÈÂ²¤ä¿¦¶È¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È½ÃÇ¤äÈóÆñ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤Æ·É°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¿¹¤¢¤é¤¿´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ø¾øÈ¯¡Ù¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î°ÅÌÛ¤Î¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ç¼þ±ïÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆ±»þ¤Ë¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾øÈ¯¼Ô¤¬¿·¤¿¤ÊÃÏ¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Í³¤ä°ÂÁ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ø¼«Ê¬¼«¿È¡Ù¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎµÏ¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÈë¤á¤¿Êª¸ì¤È¤É¤³¤«¤Ç½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¾øÈ¯¡Ù¤Ï¡¢3·î14Æü¤è¤ê¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¢¨´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ï¡¼¥È¥Þ¥ó¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢ÆüËÜÂÚºßÃæ¤Ë¡Ö¾øÈ¯¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¼ê½õ¤±¤ò¤¹¤ë¡ÖÌëÆ¨¤²²°¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë¡¢¿¼¤¤ÁÓ¼º´¶¤È²ÄÇ½À¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³°¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë»ä¤Î»ëÅÀ¤È¡¢Ä¹Ç¯ÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¶¦Æ±´ÆÆÄ¡¦¿¹¤¢¤é¤¿»á¤Î»ëÅÀ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡Ö±£¤µ¤ì¤¿À¤³¦¡×¤Ø¤ÎÈâ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜÆÃÍ¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í´Ö¤Î¿´Íý¤ËÇ÷¤ëÉáÊ×Åª¤Ê»î¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¸½¤òÈò¤±¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤ËÀÅ¤«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë»ÑÀª¤ÇÀ©ºî¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¼Ò²ñÅªµ¬ÈÏ¡¢²ÈÂ²¤ä¿¦¶È¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È½ÃÇ¤äÈóÆñ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ãí°Õ¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤Æ·É°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿¹¤¢¤é¤¿¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤ò²¤½£¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÏÈ¾¤Ð±ó¤¤¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤òÄÌ¤¸¡¢¤³¤Î¹ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÂ¦ÌÌ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾øÈ¯¡×¤Ï¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î°ÅÌÛ¤Î¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤¹¡£À©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸Ä¿ÍÅª¤ÊÊª¸ì¤ò¡¢°ì¸«ÉáÄÌ¤Î¿Í¡¹¤¬Ã¯¤â¤¬°ì¤Ä¤ÏÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ç¼þ±ïÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÆ±»þ¤Ë¤É¤³¤Ë¤Ç¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¾øÈ¯¼Ô¤¬¿·¤¿¤ÊÃÏ¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Í³¤ä°ÂÁ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ËÜºî¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤ÇÇÛµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎµÏ¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤ËÈë¤á¤¿Êª¸ì¤È¤É¤³¤«¤Ç½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
