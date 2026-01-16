¡Ö¼«Ê¬¤Î¡Èº£¡É¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡×²¬ÅÄ½Ú°ì¡¢¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä
ÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¡Ê45ºÐ¡Ë¤È¡¢½÷Í¥¤Î»³ÅÄ°ÉÆà¡Ê25ºÐ¡Ë¤¬¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡ÖÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£1·î19Æü¤è¤ê¡ÖÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡ØÄ«¤³¤½¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤Î¤À¡¿°Î¤¹¤®¤ë¡ÙÊÓ¡×¤ÎÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¡Ø´Å¤ä¤«¤¹¡Ù¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÈÄ«¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¶¦±é4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë²¬ÅÄ¤È»³ÅÄ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎCM¡£2026Ç¯½é¤ÎCM¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¡¢¡È12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎCM¡É¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥°¥ê¥É¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
CM¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡ÖÄ«¤³¤½¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤Î¤À¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¡Ø´Å¤ä¤«¤¹¡Ù¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÊýË¡¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿2¿Í¡£
¤³¤ì¤Ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡¢Ä«¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¡Ê¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ëµæ¶Ë¤Î´Å¤ä¤«¤·¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡Ä¤¢¡¢¡ØÀö¤¤¤¿¤Æ¤Î¿²¶ñ¤Ç¿²¤ë¡Ù¤È¤¡¢´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¡Á¤ó¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤Î¡£Àö¤¤¤¿¤Æ¤Î¤òÉß¤¤¤Æ¡Ä¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÀø¤ê¹þ¤à¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¡ÊËÍ¤Ï¡Ë¤Ê¤«¤Ê¤«´Å¤ä¤«¤»¤Ê¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¡Èº£¡É¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾å¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄºÇ¶á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø¼¡¤ÎÆü¤â¤¿¤Ê¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¡Ø¤â¤¦¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¢¶ÚÆù¤È¤«¿ÈÂÎ¤Ë¡¢¡Ø¤ªÁ°¤âÂçÊÑ¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£45ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Þ¤À´Å¤ä¤«¤¹¤Î¤¬Áá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤«¤¹¤´¤¤Çº¤ß¤À¤±¤É¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Ãý¤é¤Ê¤¤¡©¼«Ê¬¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êú¤¤·¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Í¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
