¡¡ºòÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã£±£²Ãå¤Î¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¡Ê²´£·ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¶¶¸ý¿µ²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ë¤Ï¡¢Ãæ»³µÇ°¡¦£Ç£²¡Ê£³·î£±Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë¡£°È¾å¤Ï¥±¥¬¤ÇÎÅÍÜÃæ¤Î¹¬±ÑÌÀµ³¼ê¡Ê£µ£°¡Ë¡á·ªÅì¡¦¥Õ¥ê¡¼¡á¤¬Éüµ¢¤·¤Æµ³¾è¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï£²£³Ç¯¤Î¼·Í¼¾Þ¤È£²£µÇ¯¤Î¥¨¥×¥½¥à£Ã¤ò¾¡¤Á¡¢ºòÇ¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¤Ç¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤¿Æ¨¤²¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¶¶¸ýÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖËè½µÊüËÒÀè¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ÀÇÏ¤â¼ã¤¤¤Ç¤¹¤è¡£½Õ¤ÏÃæ»³µÇ°¤«¤éÂçºåÇÕ¡Ê£´·î£µÆü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ºÇÂçÌÜÉ¸¤Ï°ÂÅÄµÇ°¡Ê£¶·î£·Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¤¹¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î½ÇÏ¤Ç£Ê£Â£Ã¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯£¹Ãå¤Î¥Ó¥è¥ó¥É¥¶¥ô¥¡¥ì¡¼¡ÊÌÆ£¶ºÐ¡¢Éã¥¤¥¹¥é¥Ü¥Ë¡¼¥¿¡Ë¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¾Þ¡¦£Ê£ð£î£³¡Ê£²·î£±£±Æü¡¢Á¥¶¶¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¡£ºòÇ¯¤Î²Ö¸«¾®Ï©ÆÃÊÌ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥À¥Î¥ó¥Õ¥§¥¢¥ì¥Ç¥£¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢Éã¥¥º¥Ê¡Ë¤ÏÀÐÀ¶¿å£Ó¡Ê£²·î£¸Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦¡£