My Hair is Bad¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
My Hair is Bad¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤ò1·î21Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢1·î9Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï2026Ç¯1·î´ü¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢¼Ì¿¿²È¡¦¿¢ËÜ°ì»Ò¤Î¼Ì¿¿¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ï¡¢My Hair is Bad¤¬½é¤á¤ÆÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿´²¹¤Þ¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£¥É¥é¥Þ¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤«¤Ä´ë²èÃÊ³¬¤«¤é»²²Ã¤·¡¢µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Î²ÅÄ½¤°ì¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿·´¶³Ð¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¥É¥é¥Þ¤Î¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼çÂê²Î¤Î°ìÉô¤¬Ä°¤±¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÀ§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/mhib_kk
¢¨¥É¥é¥Þ¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¼çÂê²Î
◾️¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØÃµÄå¤µ¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯³«¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù
¶âÍË ¤è¤ë11:15¡Á¿¼Ìë0:15
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï24¶É ¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
¢§¥¥ã¥¹¥È
¾¾ÅÄÎ¶Ê¿
郄¶¶¤Ò¤«¤ë¡¡ÂçÁÒ¹§Æó¡¡¿åß·¿Â¸ã¡¡ÊÒ»³Í§´õ¡¡¸÷ÀÐ ¸¦
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
´ë²è¡§¾¾ÅÄÎ¶Ê¿
²ÅÄ½¤°ì
µÓËÜ¡§²ÅÄ½¤°ì
¶áÆ£·¼²ð
¼é²°Ê¸Íº
²»³Ú¡§ÃÓ±ÊÀµÆó
´ÆÆÄ¡§²ÅÄ½¤°ì
¶áÆ£·¼²ð
Åì¤«¤Û¤ê
´ë²è¶¨ÎÏ¡§°ÂÆ£ÀôÈþ¡Ê¥ª¥Õ¥£¥¹ºî¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ£ºê³¨»°¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ë
»³ËÜ´îÉ§¡ÊMMJ¡Ë
¿¹ °ìµ¨¡ÊMMJ¡Ë
À©ºî¡§¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦MMJ
¢§ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
TVer¡§https://tver.jp/series/sra88gak1p
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.tv-asahi.co.jp/tanteisan/
X¡§https://x.com/tanteisan_ex
Instagram¡§https://www.instagram.com/tanteisan_ex
TikTok¡§ https://www.tiktok.com/@tanteisan_ex
◾️My Hair is Bad¡¦ÄÇÌÚÃÎ¿Î ¥³¥á¥ó¥È
¡È´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤ ¤ò ´èÄ¥¤ë¡£¡É
ÇÉ¼ê¤Ç¹ë²Ú¤ÊÊë¤é¤·¤ÏÁ¢¤Þ¤·¤¤¤·¡¢
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤äÊª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏâÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¤¿¤È¤¨ÃÏÌ£¤Ç¤â¡¢
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Á¤¤¤Á¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡£
¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢
¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡£
Ã¯¤È¤âÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢
Êë¤é¤·¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ç¤¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¶Ê¤ÎºÇ¸å¤Î°ì¹Ô¤Ë¡Ö¤É¤¦¤«·ò¤ä¤«¤Ë¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡×¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¤²¤ä¤ê¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢
³«¤Ä¾¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢
¹¥¤¤ÊÊâÉý¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢
¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¶Ê¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤ò½ñ¤¯¥¥Ã¥«¥±¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼çÂê²Î¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
◾️¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£1¿Í¤Þ¤¿1¿Í¤ÈÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï³§¤Ç¸ª¤òÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÍ¾±¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
◾️²ÅÄ½¤°ì´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È
¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÆÝµ¤¤µ¤È¡¢ÌÀ¤ë¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¶Ê¤Ç¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÏ¯¤é¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤º¤Ã¤È¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ç¡¢My Hair is Bad¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤³¤Î¡Ö¤³¤³¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¡¢¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
