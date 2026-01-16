King Gnu¡¢¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×MV¸ø³«·èÄê¡£¥²¡¼¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¾×·âÅª¤ÊCG¥·¡¼¥ó¤â
King Gnu¤¬¡¢1·î9Æü¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤ÎMV¤òº£Ìë18»þ¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
PERIMETRON¡¦OSRIN¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¼Â¼Ì±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤È¡¢¥²¡¼¥à¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÌöÆ°¤¹¤ë¾×·âÅª¤ÊCG¥·¡¼¥ó¤¬°µÅÝÅª¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¸òº¹¤¹¤ë¿·´¶³ÐMV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖAIZO¡×¤Ï¡¢1·î8Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆKing Gnu¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤ÎºÇ¿··¿¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ªKing Gnu¤¬¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ë·È¤ï¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤ËÂ³¤3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤Ï¡¢2·î11Æü¤ËÁ´3·ÁÂÖ¤Ç¤ÎCDÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ï¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦³©¸«²¼¡¹ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È12¥¤¥ó¥ÁLP¥µ¥¤¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡ãKING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤¬Æ±º¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ëCD¡¢Blu-ray¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤ëCD¤Ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖAIZO¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ãKing Gnu Asia Tour ¡ÖTHE GREATEST UNKNOWN¡×¡ä´Ú¹ñ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¡ÖSPECIALZ¡×¡¢¡Ö°ìÅÓ¡×¡¢¡ÖµÕÌ´¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×ÉõÆþCD¤Ë¤Ï¡ÖAIZO¡×¡¢Blu-ray¤Ë¤Ï¡ãKING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION¡ä¤è¤ê¡Ö):°¤½¤Íå:(¡×¡¢¡ÖFlash!!!¡×¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ïéçµ¤Ï°¡×¡¢¡Ö¤Í¤Ã¤³¡×¡¢¡ÖHitman¡×¡¢¡ÖPrayer X¡×¡¢¡ÖTokyo Rendez-Vous¡×¡¢¡ÖSPECIALZ¡×¡¢¡Ö°ìÅÓ¡×¡¢¡ÖMASCARA¡×¡¢¡ÖSUNNY SIDE UP¡×¡¢¡Ö±«»¸¡¹¡×¤Î·×12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3·ÁÂÖ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ë¤â¡¢ÆÃÅµ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¡£
◾️¥·¥ó¥°¥ë¡ÖAIZO¡×
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡ËCDÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://kinggnu.lnk.to/AIZO_Single
¢§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡ËÀè¹ÔÇÛ¿®
ÇÛ¿®¡§https://kinggnu.lnk.to/AIZO
¢§¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡û´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡§BVCL-1516¡Á1517¡¿3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
³©¸«²¼¡¹ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È12¥¤¥ó¥ÁLP¥µ¥¤¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
¡¡¡ÎCD¡Ï
¡¡AIZO
¡¡SPECIALZ (King Gnu Asia Tour ¡ÖTHE GREATEST UNKNOWN¡×in SEOUL)
¡¡°ìÅÓ (King Gnu Asia Tour ¡ÖTHE GREATEST UNKNOWN¡×in SEOUL)
¡¡µÕÌ´ (King Gnu Asia Tour ¡ÖTHE GREATEST UNKNOWN¡×in SEOUL)
¡¡¢¨ÆÃÅµ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê
¡û½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡§BVCL-1513¡Á1514¡¿4,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§CD1Ëç¡ÜBlu-ray1Ëç
¡ÎCD¡Ï
¡¡AIZO
¡ÎBlu-ray¡ÏKING GNU LIVEHOUSE TOUR 2025 CLUB GNU EDITION
¡¡):°¤½¤Íå:(
¡¡Flash!!!
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ïéçµ¤Ï°
¡¡¤Í¤Ã¤³
¡¡Hitman
¡¡Prayer X¡¡
¡¡Tokyo Rendez-Vous
¡¡SPECIALZ
¡¡°ìÅÓ
¡¡MASCARA
¡¡SUNNY SIDE UP
¡¡±«»¸¡¹
¡¡¢¨ÆÃÅµ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê
¡ûÄÌ¾ïÈ×¡§BVCL-1515¡¿1,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§CD1Ëç
¡ÎCD¡Ï
¡¡AIZO
¡¡SPECIALZ (King Gnu Asia Tour ¡ÖTHE GREATEST UNKNOWN¡×in SEOUL)
¡¡°ìÅÓ (King Gnu Asia Tour ¡ÖTHE GREATEST UNKNOWN¡×in SEOUL)
¡¡µÕÌ´ (King Gnu Asia Tour ¡ÖTHE GREATEST UNKNOWN¡×in SEOUL)
¡¡¢¨ÆÃÅµ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ÉÆþ¤ê
¢§´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ× Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµÆâÍÆ
¡¦Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëB2¥Ý¥¹¥¿¡¼¡Ê´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
¡¦Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
¡¦King Gnu ±þ±çÅ¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
¾ÜºÙ¡§https://kinggnu.jp/shoplist/260211/
¢§½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ× Å¹ÊÞÊÌÆÃÅµÆâÍÆ
¡¦Amazon.co.jp¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
¡¦King Gnu ±þ±çÅ¹¡¡¡¦¡¦¡¦¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¡Ë
¢¨King Gnu±þ±çÅ¹¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»Í½Äê¡£
¢£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ØKing Gnu¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë22»þ¡Á24»þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¥¡¼¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÀ¸ÊüÁ÷
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§kg@allnightnippon.com
ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#KingGnuANNG
¢¨radiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼µ¡Ç½¤Ç¡¢ÊüÁ÷1½µ´Ö¸å¤Þ¤ÇÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
