°Õµ¤¾ÃÄÀ¤Î¥ì¥¢¥ë¡¢4Æü¤Ç¼º¤Ã¤¿2¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖÀÈ¼åÀ¤¬ÏªÄè¡×¡¡¸½ÃÏ»ØÅ¦¡ÖÌäÂê¤ò²¿°ì¤Ä²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¥ì¥¢¥ë¤Ï¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö1·î14Æü¤Ë¹ñ²¦ÇÕ¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç2Éô¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×¤ËÂ³¤¤¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Þ¤¿1¤Ä¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½Á°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ½¢Ç¤¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¿·´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×·è¾¡¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë2-3¤ÇÇÔËÌ¡£¤½¤ÎÇÔÀï¤«¤é¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æº£µ¨½¢Ç¤¤Î¥¢¥í¥ó¥½¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Î²¼¤Ç·ÀÌó²ò½ü¤ò·èÄê¡£»ö¼Â¾å¤Î²òÇ¤¤Ç»Ø´ø´±¸òÂå¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸åÇ¤¤Ë¤Ï¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥¸¥ã¡ÊB¥Á¡¼¥à¡Ë¤«¤é¾º³Ê¤¹¤ë·Á¤Ç¥¯¥é¥ÖOB¤Î¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î½é¿Ø¤¬¹ñ²¦ÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Ï2Éô¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤È³Ê²¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷¤ÎÀÈ¤µ¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤º¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤ÈÆ±¤¸2-3¤Î¥¹¥³¥¢¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Ï¡ÖÀè½µ¤ÎÆüÍËÆü¤«¤é¿åÍËÆü¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«4Æü¤Î´Ö¤ËÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë4¤Ä¤Î¤¦¤Á¤Î2¤Ä¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¤È·ë²Ì¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¡£¡Öº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¼åÅÀ¤À¤Ã¤¿¼éÈ÷¤ÎÀÈ¼åÀ¤¬ÏªÄè¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢¤Ø¤Î´ÆÆÄ¸òÂå¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤ò²¿°ì¤Ä²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼éÈ÷¤Ï¼å¤¯¡¢ÃæÈ×¤ÏÊ¿ËÞ¤Ç¡¢¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥ÚÉÔºß¤ÎÁ°Àþ¤â¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¤Î»¶È¯Åª¤Êµ±¤¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤Éµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Éé½ý¼Ô¤âÂ¿¤¯¡¢¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¤Æ¼ã¼êÁª¼ê¤òÂ¿¤¯µ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2Éô¥ê¡¼¥°17°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÇÔ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¸òÂå¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤¿Î©¤ÆÄ¾¤·¤Ï´üÂÔ³°¤ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡ÈÇò¤¤µð¿Í¡É¤Î¸½¾õ¤Ë¸·¤·¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë