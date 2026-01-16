¸µ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëDF¤¬¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¤ò¼¨º¶¡×¡¡°úÂà¸å¤Î¸½¶·¤Ë±ÑÃíÌÜ¡ÖÇ®°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤«¤Ä¤ÆPSG¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥µ¥³¡¢°úÂà¸å¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤
¡¡¤«¤Ä¤ÆPSG¤ä¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥µ¥³¤Î¸½¶·¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ»æ¡Ö¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¸µ¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥Þ¥Þ¥É¥¥¡¦¥µ¥³¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥³¤Ï¸½Ìò»þÂå¤«¤é¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¾å¤ÇMMA¥±¡¼¥¸Æâ¤Ç¥ß¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¤ò¹Ô¤¦±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¡Ö35ºÐ¤Ç°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢MMA¥±¡¼¥¸¤Ç¥ß¥Ã¥È¤òÃ¡¤¯»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Î¥µ¥³¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤«¤é2013Ç¯¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»80»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¤Î4¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï75»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆ±»æ¤Ï¾Ò²ð¡£¡Ö¥µ¥³¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡¢°úÂà¸å¤Î¥µ¥³¤¬ºÆ¤Ó¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ø¤Î¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÇ®°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥³¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ»¤òÊâ¤à¤Î¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë