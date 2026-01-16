°æ¸¶Å´Æ»¡¡Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ë¤¢¤ï¤»Ä«Í¼¤ÎÎó¼Ö¤ò2Î¾ÊÔÀ®¤Ë¡¡²¬»³
¡¡°æ¸¶Å´Æ»¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©°æ¸¶»Ô¡Ë¤Ï¡¢17Æü¤È18Æü¤ËÂç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬Áí¼Ò»Ô¤Î²¬»³¸©Î©Âç³Ø¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÈ¼¤¤¡¢16Æü¤«¤é18Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ä«Í¼¤Î·×6ÊØ¤ò2Î¾ÊÔÀ®¤ËÁý¤ä¤·¤Æ±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡ÊÄÌ¾ï¤Ï1Î¾ÊÔÀ®¡Ë¡£
¡¡ ¤Þ¤¿¡¢¼õ¸³À¸¤ò±þ±ç¤·¤è¤¦¤È¡Ö°ìÈ¯ÍÍ¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¹ç³Ê¤äÊõ¤¯¤¸µ§´ê¤Ç»²ÇÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°æ¸¶»Ô¤ÎÂµ¿À°ð²Ù¤Çµ§´ê¤·¤¿¡Ö¹ç³Ê±ôÉ®¡×¤ò¡¢17Æü6»þÈ¾¤«¤é8»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢°æ¸¶±Ø¤Ç±ØÄ¹¤¬ÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾¤òÁý¤ä¤¹Îó¼Ö¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
16Æü¡Ê²ñ¾ì²¼¸«ÍÑ¡Ë
±ýÏ©¡§°æ¸¶±Ø¡¡¸á¸å0»þ55Ê¬È¯¢ªÁí¼Ò±Ø¡¡¸á¸å1»þ37Ê¬Ãå
ÉüÏ©¡§Áí¼Ò±Ø¡¡¸á¸å3»þ5Ê¬È¯¢ª°æ¸¶±Ø¡¡¸á¸å3»þ44Ê¬Ãå
17Æü¡Ê»î¸³1ÆüÌÜ¡Ë
±ýÏ©¡§°æ¸¶±Ø¡¡¸áÁ°7»þ16Ê¬È¯¢ªÁí¼Ò±Ø¡¡¸áÁ°8»þ01Ê¬Ãå
ÉüÏ©¡§Áí¼Ò±Ø¡¡¸á¸å7»þ14Ê¬È¯¢ª°æ¸¶±Ø¡¡¸á¸å7»þ52Ê¬Ãå
18Æü¡Ê»î¸³2ÆüÌÜ¡Ë
±ýÏ©¡§¿ÀÊÕ±Ø¡¡¸áÁ°7»þ35Ê¬È¯¢ªÀ¶²»±Ø¡¡¸áÁ°8»þ36Ê¬Ãå
ÉüÏ©¡§Áí¼Ò±Ø¡¡¸á¸å6»þ51Ê¬È¯¢ª¿ÀÊÕ±Ø¡¡¸á¸å8»þ01Ê¬Ãå