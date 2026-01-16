ÆüËÜ¤Î¹â¹»Ç¯Âå¤Ï¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡×¡¡Áª¼ê¸¢¤Î¡ÉÃÎÌ¾ÅÙ¡É¤Ë³¤³°ÃíÌÜ¡Ö¥¢¥Ë¥á´éÉé¤±¤ÎÉ¬»¦µ»¤òÈäÏª¡×
º£Ç¯¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï³¤³°¤Ø¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÍÆ°×¤Ë»ëÄ°¤Ç¤¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¡¢º£¤äÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬Ìî¤Ç¤âÆüËÜ¤Î±ÇÁü¤¬³¤³°¤ËÆÏ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤¬¥¿¥¤¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç½é¤á¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î¹â¹»Ç¯Âå¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÁØ¤Ë¤â¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¼õ¤±¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPanenka¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¤ä¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡×¤Ï¡¢¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½MF¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¡²è¤À¡£°ìÊý¡¢¤â¤È¤â¤È¥²¡¼¥à¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¤â¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¤Î³ØÀ¸¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂêºà¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤¬Ç®¶¸¤¹¤ëÆüËÜ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡¢ÁÛÁü¾å¤Î³ØÀ¸¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¸½¼Â¤Ë¶á¤¤¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢º£Âç²ñ¤Î·è¾¡¤Ç½é¤á¤Æ6Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤òÆ°°÷¤·¤¿Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î°éÀ®Ç¯Âå¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¹â¹»¤Î±¿Æ°Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¯°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ï¹»Æâ¤Î³èÆ°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢JFA¤Î¥æ¡¼¥¹¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÁª¼ê¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£15ºÐ¤«¤é18ºÐ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï³Ø¹»¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤Ç¤¢¤ëÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤òÆÀ¤ëµ¡²ñ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂç²ñ¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Öº£½µ¡¢Âè104²óÂç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¼¯Åç³Ø±à¤ò3¡½0¤Ç²¼¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£·è¾¡¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï»î¹ç³«»Ï2ÆüÁ°¤Ë´°Çä¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤³¤Î°ìÀï¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç²ñ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤¬¿Íµ¤¤ä·Á¼°¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¢¥Ë¥á´éÉé¤±¤ÎÉ¬»¦µ»¤òÈäÏª¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¥Ä¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¡¢¥Ï¥ó¥É¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥í¡¼¡¢Ä¾ÀÜFK»þ¤Ë¥¥Ã¥«¡¼¤ÎÁ°¤ËÉ¨¤òÆÍ¤¤¤ÆÊÂ¤ÖÊÉ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏCK¤Î¾ìÌÌ¤ÇÊ£¿ô¤ÎÁª¼ê¤¬±ß¤òÁÈ¤ó¤Ç²óÅ¾¤·¡¢Áê¼ê¤òº®Íð¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹â¹»Áª¼ê¸¢¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¸÷·Ê¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·µì¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ò·Ð¤Æ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿»ö¼Â¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏºÍÇ½¤¢¤ëÁª¼ê¤¬É¬¤º¤·¤â¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÇÚ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤òÁª¤ÖÁª¼ê¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÎÇ®µ¤¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë