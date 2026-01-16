BTS¤Î³ø»³¸ø±é¤¬·èÄê¤¹¤ë¤È¡Ä½ÉÇñÎÁ¤¬ºÇÂç10ÇÜ¤ËË½Æ
¥°¥ë¡¼¥×BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤¬´°Á´ÂÎ¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿Ãæ¡¢°ìÉô¤Î½ÉÇñ¶È¼Ô¤¬ÎÁ¶â¤ò²áÅÙ¤Ë°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë½ÉÇñ¶È¼Ô¤ÎÎÁ¶â¤ÏºÇÂç10ÇÜ¤Þ¤ÇË½Æ¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤È½êÂ°»öÌ³½ê¥Ó¥Ã¥°¥Ò¥Ã¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BTS¤Ï4·î9Æü¤Î½é¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËËÌÊÆ¡¦²¤½£¡¦ÆîÊÆ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦34ÅÔ»Ô¤Ç·×79²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¡£¹ñÆâ¸ø±é¤ÏÈó¼óÅÔ·÷ÃÏ°è¤Ç¤ÏÍ£°ì¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤Ç6·î12¡¢13Æü¤Î2Æü´Ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£6·î13Æü¤ÏBTS¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Ç¤¢¤ê¡¢³ø»³¤¬¥¸¥ß¥ó¤È¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤Î¸Î¶¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬Âç¤¤¤¡£
¤·¤«¤·¸ø±é¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¸å¡¢³ø»³Á´°è¤ÇÆ±´ü´Ö¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¤¬µÞÁý¤·¡¢¸½ºß¤ÏµÒ¼¼¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¾õÂÖ¤À¡£ÆÃ¤Ë½ÉÇñÎÁ¶â¤ÎË½Æ¤¬ÌäÂê¤À¡£³ø»³¤Î¤¢¤ë°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥À¥Ö¥ë¥ë¡¼¥àµÒ¼¼ÎÁ¶â¤Ï¸ø±éÄ¾Á°½µ¤Ï29Ëü8000¥¦¥©¥ó¤À¤¬¡¢¸ø±éÅöÆü¤Ë¤Ï78Ëü5000¥¦¥©¥ó¡ÊÌó8Ëü4500±ß¡Ë¤È2¡¥6ÇÜ°Ê¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¢¤ë½ÉÇñ¶È¼Ô¤ÏÉáÃÊ9Ëü¥¦¥©¥óÂæ¤ÎµÒ¼¼¤ò¸ø±é´ü´Ö¤Ë10ÇÜ¤Î90Ëü¥¦¥©¥óÂæ¤Ç°ÆÆâ¤·¤¿¡£
³ø»³¤Ç½ÉÇñ¶È¼Ô¤Î¡Ö¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¡×ÎÁ¶âÌäÂê¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³ø»³¥¨¥¥¹¥Ý¾·Ã×µ§´ê¤Î¤¿¤á¤ËBTSÌµÎÁ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2022Ç¯¤Ë¤â¸ø±é²ñ¾ì¶áÎÙ¤Î½ÉÇñÎÁ¶â¤¬ºÇÂç30ÇÜ¤Ë¾å¾º¤·¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢³ø»³»Ô¤Ï½ÉÇñÎÁ¶â¿½¹ð¥»¥ó¥¿¡¼¤ò±¿±Ä¤·¡¢¹çÆ±¸½¾ìÅÀ¸¡¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ§ÀµÁ¼ÃÖ¤òÍ×µá¤·¤¿¡£