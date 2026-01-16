½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢44ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ÄÂ©»Ò¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤Ë´¶·ã
½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤¬¡¢Â©»Ò¤¬²Î¤¦¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
15Æü¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤È¶¦¤Ë¡¢¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Î²Ö¤«¤´¤ä¥±¡¼¥¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
1982Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤äÃÎ¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿ÃÂÀ¸Æü¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÆÃ¤ËÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Î4ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤¬¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤ò²Î¤¦¤Î¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁá¤¯¡Ê¥í¥¦¥½¥¯¤ò¡Ë¿á¤¾Ã¤·¤Æ¡ª¡×¤ÈµÞ¤«¤¹À¼¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤â¡Ö¤ª´ê¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤«¤é¾Ã¤µ¤Ê¤¤ã¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥í¥¦¥½¥¯¤Î²Ð¤ò¾Ã¤·¡¢²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£