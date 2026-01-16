ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ë¤ªÊÛÅöÈ¢¤ä¥Ü¥È¥ë¤Ê¤ÉÁ´8¼ï¡ª¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥º
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸ø¼°¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡×¤¬¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¿·ºî¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥º¤òÈ¯Çä¡£
µ¡Ç½À¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢ËèÆü¤Î¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤òºÌ¤ë¤ªÊÛÅöÈ¢¤ä¥«¥È¥é¥ê¡¼¡¢¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù
¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥º
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Á´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¤Ê¤É
¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥Ö¥ë¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¡ÖPUPPET SUNSUN¡×¤Î¥í¥´¤ä¡Ö¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤ÎÉ½¾ðË¤«¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤«¤é»Ò¶¡¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ù
¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢ËèÆü»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢µ¡Ç½ÀÈ´·²¤Ê¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥º¡£
»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤È±ÒÀ¸ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿µ¡Ç½¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ï¡¢¥É¡¼¥à·¿¤Î¥Õ¥¿¤Ç¤´ÈÓ¤ä¤ª¤«¤º¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÀ¹¤ì¡¢À¹¤êÉÕ¤±¤¬Êø¤ì¤Ë¤¯¤¤¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÊÛÅöÈ¢¡×¤ä¡¢½ÁÏ³¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¡Ö4ÅÀ¥í¥Ã¥¯¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¡£
¥«¥È¥é¥ê¡¼¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Ë¥«¥Á¥ã¥«¥Á¥ã¤È²»¤¬ÌÄ¤ê¤Ë¤¯¤¤ËÉ²»¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î¥±¡¼¥¹¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ¤¬¿©Àöµ¡¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÆü¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡ù
2ÃÊ¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÊÛÅöÈ¢
²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
ÍÆÎÌ¡§Ìó600ml¡Ê¾åËÜÂÎ¡§230ml¡¦²¼ËÜÂÎ¡§370ml¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó169¡ß100¡ß90mm
ÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Æ¤ë¡¢¥¹¥ê¥à¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö2ÃÊ¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÊÛÅöÈ¢¡×
¥Õ¥¿¤¬¥É¡¼¥à·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ºà¤¬²¡¤·ÄÙ¤µ¤ì¤º¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©Àöµ¡ÂÐ±þ
4ÅÀ¥í¥Ã¥¯¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹
²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
ÍÆÎÌ¡§650ml
¥µ¥¤¥º¡§Ìó175¡ß129¡ß58mm
4ÅÀ¥í¥Ã¥¯¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌ©Éõ¤·¡¢½ÁÏ³¤ì¤òËÉ¤°¡Ö4ÅÀ¥í¥Ã¥¯¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×
¼ÂÍÑ¿·°Æ¡¦°Õ¾¢ÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¹½Â¤¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©Àöµ¡ÂÐ±þ
´Ý·¿¥é¥ó¥Á¥Ü¥Ã¥¯¥¹2ÃÊ (¥Õ¥©¡¼¥¯ÉÕ)
²Á³Ê¡§1,320±ß(ÀÇ¹þ)
ÍÆÎÌ¡§ÁíÍÆÎÌ500ml¡Ê¾åÃÊ230ml¡¦²¼ÃÊ270ml
¥µ¥¤¥º¡§Ìó106¡ß117¡ß90mm
¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Î´Ý·¿2ÃÊÊÛÅöÈ¢¡£
¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÊØÍø¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»¤ÎÌÄ¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¥»¥Ã¥È ¥Ï¥·18cm
²Á³Ê¡§1,210±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¥±¡¼¥¹Ìó188¡ß47¡ß18mm¡¢È¤¡¦¥¹¥×¡¼¥óÁ´Ä¹18cm
¡Ö¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¤Î¤ª´é¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡Ö²»¤ÎÌÄ¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ó¥»¥Ã¥È ¥Ï¥·18cm¡×
¥±¡¼¥¹Æâ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÈ¤¤È¥¹¥×¡¼¥ó¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢»ý¤Á±¿¤Ó»þ¤Î²»¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©Àöµ¡ÂÐ±þ
²»¤ÎÌÄ¤é¤Ê¤¤È¤¡¦È¤È¢¥»¥Ã¥È ¥Ï¥·18cm
²Á³Ê¡§880±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§¥±¡¼¥¹Ìó190¡ß31¡ß13mm¡¢È¤18cm
¼ÂÍÑ¿·°ÆÅÐÏ¿ºÑ¤ß¤Î¡Ö²»¤ÎÌÄ¤é¤Ê¤¤È¤¡¦È¤È¢¥»¥Ã¥È ¥Ï¥·18cm¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ËÉ²»¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥«¥Á¥ã¥«¥Á¥ã²»¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¿©Àöµ¡ÂÐ±þ
ÃÝÈ¤ 21cm
²Á³Ê¡§715±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§21cm
»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢21cm¥µ¥¤¥º¤ÎÃÝÈ¤¡£
ÀèÃ¼¤Ë¤Ï³ê¤ê»ß¤á²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©Àöµ¡ÂÐ±þ
¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ö¥í¡¼¥Ü¥È¥ë 400ml
²Á³Ê¡§1,375±ß(ÀÇ¹þ)
ÍÆÎÌ¡§400ml
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â46¡ß¹â¤µ187mm
·ÚÎÌ¤ÇÆ©ÌÀÅÙ¤¬¹â¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ü¥È¥ë¡£
Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤ë¥¯¥ê¥¢¥Ü¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥á¥é¥ß¥ó¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼
²Á³Ê¡§748±ß(ÀÇ¹þ)
ÍÆÎÌ¡§270ml
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â87¡ß¹â¤µ90mm
·Ú¤¯¤Æ³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤¥á¥é¥ß¥ó¼ù»éÀ½¤Î¥¿¥ó¥Ö¥é¡¼¡£
ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¿©»ö¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ë¤ªÊÛÅöÈ¢¤ä¥Ü¥È¥ë¤Ê¤ÉÁ´8¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡×¥é¥ó¥Á¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Á´¹ñ¤Î»¨²ßÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ù
©PUPPET SUNSUN/PS committee
