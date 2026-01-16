¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¡¢Ìó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë4th¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò3·î6Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê
¡¡3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHarry¡Çs House¡Ù¤Ç¡ØÂè65²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¡Ù¤Î¡ÖÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤¬¡¢3·î6Æü¤ËÌó3Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë4th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØKISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥ºÃíÌÜ¤Î¿·ºî¡ª¡ØKISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¡Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï12¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¡ØHarry¡Çs House¡Ù¤Ç¤â¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥¥Ã¥É¡¦¥Ï¡¼¥×¡¼¥ó¤ò¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢¥Ä¥¢¡¼¡ØLove On Tour¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¸ø±é¤Î±ÇÁü¤È¡ÖWe Belong Together¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ØForever, Forever¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿12Æü¤è¤ê¡¢Àè½Ò¤ÎÆ°²è¤Î¡ÖWe Belong Together¡×¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·Ç¤²¤¿²°³°¹¹ð¤òÀ¤³¦7¥ö¹ñ¤ÇÅ¸³«¡£Æ±»þ¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¸ø¼°SMS¤ª¤è¤ÓWhatsApp¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤òÂ¥¤¹»Å³Ý¤±¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë38Ëü¿Í°Ê¾å¤¬ÅÐÏ¿¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎSMS¥í¡¼¥ó¥Á¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÁ´À¤³¦¤ÇÌó50Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¾Ï»ÏÆ°¤ÎÈ¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Ï¥ê¡¼¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¥º¤Îº£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤À¡£
