¡¡1·î14Æü¡¢¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼COCORO¤³¤È²ÃÆ£¿´¡Ê25¡Ë¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¡Ê²ÏÀ¾Ë®¹äÊÛ¸î»Î¡¢À¾»³À²´ðÊÛ¸î»Î¡Ë¤¬¡¢»öÌ³½ê¤ÎHP¤ÇÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£À¼ÌÀ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²ÃÆ£¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºòÇ¯£³·î¤Ë¤ªµÙ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç»ä¤Îµ¢¤ê¤ò¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤Î¿´¤äÂÎÄ´¤òµ¤¸¯¤¤´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤Þ¤Ç¿´ÀÞ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÀ¸¤¤ë¸»¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËèÆü¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ëÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈÃæ¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤â¤Á¤í¤óÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÅÙºÃÀÞ¤·¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤â1¤Ä1¤Ä¤¬ÂçÀÚ¤Ç´¶¼Õ¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Á´¤Æ¤È¤Æ¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤â´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢´Ú¹ñ¸ì¤Ç¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤µ¤ì¤ëÁ°¤ÎÆ±Æü10»þ¡¢¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç²ÃÆ£¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÂÎ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£µ»ö¤òºÆÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ö·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤½¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸µµ¤¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤ß¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×ME:I¡Ê¥ß¡¼¥¢¥¤¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼COCORO¤³¤È²ÃÆ£¿´¡Ê25¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ME:I¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿Íµ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ2023Ç¯12·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿11¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢Âç¤¤Ê´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢COCORO¡¢RAN¡¢SHIZUKU¡¢KOKONA¤Î4¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËÃ¦Âà¤·¤¿¤Î¤À¡£²ÃÆ£¤Ï25Ç¯3·î¤«¤é¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡×¤òÍýÍ³¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯12·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÀÌó½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢²ÃÆ£¿´¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¡¢ºÆ»ÏÆ°¡£¤½¤³¤Ç¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï²ÃÆ£¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢140Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ÈÃ¦Âà¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ME:I¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦²ÃÆ£¿´¡¡©︎Ê¸éº½Õ½©
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ËÀµ¤·¤¤»ö¼Â¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö°ìÅÙ¤âµÙ¤ß¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï»öÌ³½ê¤«¤é¡ÈÉÂµ¤¡É¤À¤È±³¤ò¤Ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¼èºà¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¸í²ò¤ò²ò¤¤¤Æ¿Í¸¢¤ò²óÉü¤·¤¿¤¤¡£²¿¤è¤ê¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÀµ¤·¤¤»ö¼Â¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤¬¡Ä¡ÄÂç»ö¤ä¤Ã¤¿¤·¡¢Âç¹¥¤¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡²ÃÆ£¤¬¼èºà¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢µìÂÖ°ÍÁ³¤È¤·¤¿·ÝÇ½³¦¤Î¸½¾õ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢»öÌ³½ê¤ËÉÂµ¤¤ò¡È¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡É¤È¤¤¤¦¾Úµò¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¡¡ÂåÍý¿Í¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¸«²ò¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥Ý¥Í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯3·î29Æü¡¢²ÃÆ£¿´¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° ME:I ¤Î COCORO ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ ¤Î¤â¤È¡¢µÙÍÜ¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¼£ÎÅ¤ÈµÙÍÜ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö ³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åö¿¦¤é¤¬¡¢Æ±¼Ò¤¬Í½Ìó¤·¤¿Ê£¿ô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¾È²ñ¤·¥«¥ë¥ÆÅù¤Î°åÎÅµÏ¿¤Î³«¼¨¤ò¼õ¤±¡¢°å»Õ¤«¤é¤âÄ¾ÀÜ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¿Ç»¡¤·¤¿Á´¤Æ¤Î°å»Õ¤«¤é¡¢²¿¤é¤ÎÉÂÌ¾¤Ç¤Î¿ÇÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î²óÅú¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°å»Õ¤¬2025Ç¯3·î20Æü¤ËºîÀ®¤·¤¿°åÎÅµÏ¿¤Ë¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¡¢¥é¥Ý¥Í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÆâ¡¢´Ø·¸³Æ¼ÒÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÃÆ£¿´¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸í¤Ã¤¿¾ðÊó¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Åö¿¦¤é¤ÎÄ´ººÆâÍÆ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥é¥Ý¥Í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Ä´ºº³µÍ×¤ä²ÃÆ£¿´¤µ¤ó¤¬²¿¤é¤ÎÉÂÌ¾¤Ç¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¡¢½ñÌÌ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÈà½÷¤Ï³èÆ°µÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢·ÀÌó½ªÎ»¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆ£¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÁ°¸åÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
