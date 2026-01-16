¥¹¥¶¥ó¥Ì¡Ö·§ËÜ¿Æ»ÒÍ·¤ÓMAP¡×¡Ö¶å½£¤ª¤¹¤¹¤á²¹ÀôMAP¡×¤ò¾Ò²ð¡¡Â©»Ò¤ÈÂÎ¸³¤·¤¿¡È¿ÍÀ¸½é¤Îº®ÍáÉ÷Ï¤¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ì¡Ê39¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×ºîÀ®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPointMap¡Ü¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¤ä¶å½£¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ëÎ¹´Û¡ÖKAWACHI BASE-Î¶±ÉÁñ-¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¡¢Â©»Ò¤È¤ÎÆü¾ï¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Î¶å½£¤ª¤¹¤¹¤á²¹ÀôMAP¡×
¡¡¡ÖPointMap¡Ü¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¡¢¸ø³«¤Ç¤¤ëWeb¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¸Ä¿Í¤Î»ëÅÀ¤äÂÎ¸³¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬¡È¥Þ¥Ã¥Ñ¡¼¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤Î·Á¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¥¹¥¶¥ó¥Ì¤ª¤¹¤¹¤á·§ËÜ¿Æ»ÒÍ·¤ÓMAP¡×¤È¡Ö¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Î¶å½£¤ª¤¹¤¹¤á²¹ÀôMAP¡×¤ò¸ø³«¡£¿Æ»Ò¤Ç¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤ä¡¢¿´¤«¤éÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿²¹ÀôÃÏ¤Ê¤É¤ò¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜ¤Ç·Ð±Ä¤¹¤ë¡ÖKAWACHI BASE-Î¶±ÉÁñ-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¡×¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤éÂ©»Ò¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À¡Ø¥Þ¥Þ¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÅú¡£¡Ö¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤ÖÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥Þ¥Þ¤Î¤Þ¤Þ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡È¤ª¤«¤ó¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æî°¤ÁÉ¤Î²¹Àô¤ÇÍ§¿Í¤äÂ©»Ò¤ÈÂÎ¸³¤·¤¿¡È¿ÍÀ¸½é¤Îº®ÍáÉ÷Ï¤¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£Ãå°á¤ÇÆþÍá¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Å·Á³¤ÎÅ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤òÃµ¤¹¾ìÌÌ¤Ç¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸òÎ®¤â³Ú¤·¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖPointMap¡Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢¸å¤«¤é½»½ê¤ä¼Ì¿¿¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¡£¸ø³«¡¦Èó¸ø³«¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÍøÊØÀ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¸«¤ë¤À¤±¤Ê¤éÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤Ç¤¹¤°¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÇÛ¿®¤Ë¤Ï¡ÖÎ¹¹ÔÁ°¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Î¡¼¥×¥é¥óÎ¹¤Ë½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»ëÅÀ¤¬¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Î¶å½£¤ª¤¹¤¹¤á²¹ÀôMAP¡×
¡¡¡ÖPointMap¡Ü¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¥Ã¥×¤òºîÀ®¤·¡¢¸ø³«¤Ç¤¤ëWeb¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¸Ä¿Í¤Î»ëÅÀ¤äÂÎ¸³¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬¡È¥Þ¥Ã¥Ñ¡¼¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤Î·Á¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤éÂ©»Ò¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À¡Ø¥Þ¥Þ¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÅú¡£¡Ö¹â³ØÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤ÖÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¥Þ¥Þ¤Î¤Þ¤Þ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡Ø¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢º£¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÊì¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡È¤ª¤«¤ó¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æî°¤ÁÉ¤Î²¹Àô¤ÇÍ§¿Í¤äÂ©»Ò¤ÈÂÎ¸³¤·¤¿¡È¿ÍÀ¸½é¤Îº®ÍáÉ÷Ï¤¡É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÈäÏª¡£Ãå°á¤ÇÆþÍá¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Å·Á³¤ÎÅ¥¥Ñ¥Ã¥¯¤òÃµ¤¹¾ìÌÌ¤Ç¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸òÎ®¤â³Ú¤·¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖPointMap¡Ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¾ì¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÄÉ²Ã¤Ç¤¤Æ¡¢¸å¤«¤é½»½ê¤ä¼Ì¿¿¤òÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¡£¸ø³«¡¦Èó¸ø³«¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÍøÊØÀ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¸«¤ë¤À¤±¤Ê¤éÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤Ç¤¹¤°¸«¤é¤ì¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÇÛ¿®¤Ë¤Ï¡ÖÎ¹¹ÔÁ°¤Ë»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥Î¡¼¥×¥é¥óÎ¹¤Ë½õ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¹¥¶¥ó¥Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»ëÅÀ¤¬¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£