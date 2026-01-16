¼«Ì±¡¢ÉÙ»³1¶è¤ËÃæÅÄ¹¨»á¡¡¸½¿¦¤â°ÕÍß¡¢ÊÝ¼éÊ¬Îö¤«
¡¡¼«Ì±ÅÞÉÙ»³»ÔÏ¢¤Ï16Æü¡¢¼¡´ü½°±¡ÁªÉÙ»³1¶è¤ËÁ°»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÃæÅÄ¹¨»á¡Ê61¡Ë¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£¸©Ï¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢19Æü¤Ë¤âÅÞËÜÉô¤Ø¸øÇ§¿½ÀÁ¤¹¤ë¡£¸½¿¦¤ÎÅÄÈªÍµÌÀ»á¡Ê53¡Ë¤â½ÐÇÏ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¼éÊ¬ÎöÁª¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡»ÔÏ¢´´Éô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²£ÉÍ»ÔÄ¹¤ä½°±¡µÄ°÷¤ò4´ü¡¢»²±¡µÄ°÷¤ò1´üÌ³¤á¤¿ÃæÅÄ»á¤Î¼ÂÀÓ¤ä·Ð¸³¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£Éã¿Æ¤¬ÉÙ»³»Ô½Ð¿È¤È¤¤¤¦ÃÏ±ï¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉÙ»³1¶è¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅÄÈª»á¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅÞ°÷ÅÐÏ¿ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸øÇ§¸õÊä¤È¤Ê¤ë»ÙÉôÄ¹¤ÎÉÔºß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£