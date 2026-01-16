¡Ö¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¤ª¿¬¡É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¥¬¥ê¥¬¥ê¤Îµõ¼å½÷»Ò¢ª¡ÖÄ¶¥à¥Á¥à¥Á¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ç¥Ü¥Ç¥£¡×¤ËÂçÊÑ¿È¡Ä31ºÐ½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÔÆ±Î½¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È²ø¤·¤¤¤ª´ê¤¤¡Õ
²¿°ì¤Ä·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡1994Ç¯12·î29Æü¡¢°¦ÃÎ¸©¤ËÆó¿Í»ÐËå¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³èÈ¯¤Ê»Ò¤Ç¡¢ÍÄÆëÀ÷¤ÎÃË¤Î»Ò¤¿¤Á¤È³°¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃË¤Î»Ò¤«¤é¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤âµã¤¯¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤«¤é¡¢ÃË¤Î»Ò¤ò²¥¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æµã¤«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤é¡Ö¼å¤ß¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤¿¤¤¡×À³Ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤éËÜÅö¤Ë²¿°ì¤Ä·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿½¬¤¤»ö¤â¡¢Éô³è¤â¡¢ÊÙ¶¯¤â¡£¿Í¤«¤é¶¯À©¤µ¤ì¤ë¤È¥À¥á¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢Îø°¦¤À¤±¤Ï¤ï¤ê¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÎø°¦Ç¾¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ë¾®¤µ¤ÊÉÔËþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤¬²æËý¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ä¡¢¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÅö»þ¤ÎÈà»á¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Ï¾¦¶È·Ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½¢¿¦Àè¤Ë¤Ïº¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤¬¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ï¤ê¤È¤ªµëÎÁ¤Î¤¤¤¤²ñ¼Ò¤ÇÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºî¶È¾ì¤ÎÌý¤ÈÅ´¤¬ÍÏ¤±¤ë½¤¤¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢2Ç¯¤ÇÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¹¥¤¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤·¤Æ2Ç¯¼åÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¹©¾ì¤Î¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î´ü´Ö¹©¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢°åÎÅ»öÌ³¤Î»Å»ö¤Ø¡£¤½¤³¤Ç¤âÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤Ë²¿²ó¤«ÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Æþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤»Å»öÃç´Ö¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯¤â·Ð¤¿¤º¤Ë¤ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ðËÜÅª¤Ë°ßÄ²¤¬¼å¤¯¤Æ¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤âÁ´Éô°ß¤ËÍè¤Æ¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÄË¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ß¤ËÍè¤Æ¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼¡¤ËÆ¯¤»Ï¤á¤¿¿¦¾ì¤¬¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Ç¤·¤¿¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¾Ò²ð¤Ç¡Ö¼õÉÕ¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¿¦¾ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¸¥à¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¡¢24ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤ª¿¬¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¤½¤Î¥¸¥à¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¿Í¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎA·¯¤¬¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡Ö¤³¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÂÎ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½÷À¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ë¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î½÷À¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¥¢¥ß¥ó¥«¥ì¥À¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎÈþ¿¬¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡¢ÃÃ¤¨¤¿¤ª¿¬¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤ÊÊý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡A·¯¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ª¿¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤È²¿ÅÙ¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥¸¥à¤Ç¤ª¿¬¤òÃÃ¤¨»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯°é¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥¥å¥Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ª¿¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
