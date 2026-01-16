¡ÚÅ·µ¤¡Û´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¡¡¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë²«º½
ËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ä¿·³ã¤Ï±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÈÏ°Ï¤Ï¤À¤ó¤À¤ó¤È¶¹¤Þ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ä´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¹¤¯À²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ë²«º½¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤Ê¤É¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âçºå¤Ç¤Ï¸áÁ°10»þ²á¤®¤Ë²«º½¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤é¤·¤¤´¨¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìËÌÆîÉô¤«¤é¶å½£¡¦²Æì¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤ò¾å²ó¤ëÃÈ¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ï¹¤¯15¡î°Ê¾å¤Ç¡¢3·î²¼½Ü¤«¤é4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤ÈÂçºå¤ÏÁ°Æü¤è¤ê4¡î¹â¤¤16¡î¡¢Ê¡²¬¤Ï18¡î¡¢¹âÃÎ¤È¼¯»ùÅç¤Ï19¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆáÇÆ¤Ï24¡î¤Ç4·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»¥ËÚ¤Ï0¡î¡¢ÀÄ¿¹¤Ï2¡î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀçÂæ¤È¿·³ã¤Ï10¡î¤Ç3·îÃæ½ÜÊÂ¤ß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
17Æü(ÅÚ)¤âÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢Ãë´Ö¤ÎÃÈ¤«¤µ¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢17Æü(ÅÚ)¤â²«º½¤ÎÈôÍè¤¹¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£18Æü(Æü)°Ê¹ß¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Íè½µ20Æü(²Ð)°Ê¹ß¤Ï»³±¢¤ÇÀã¤ä±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£21Æü(¿å)°Ê¹ß¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ëÃÏ°è¤â¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÚÆü¤Ï¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢17Æü(ÅÚ)¤ÎÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È2ÆüÌÜ¤Î18Æü(Æü)¤Ï³ÆÃÏ¤ÇÎä¤¿¤¤ËÌÉ÷¤¬¿á¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±»þ¤Ï¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¼êÂÞ¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»î¸³²ñ¾ì¤Î¼¼²¹¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ë¤¹¤®¤ë¡¦´¨¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Ê¤ÉÃ¦¤®Ãå¤·¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Íè½µ¤Ï¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£20Æü(²Ð)¤ÏËÌÆüËÜ¤Ç¹Ó¤ì¤¿Å·µ¤¤Ë¡£21Æü(¿å)º¢¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
